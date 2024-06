Cruzan hacia Haití por Dajabón excomisario de la Policía y exsenador haitianos

Desde la República Dominicana cruzaron hacia Haití un excomisario de la Policía haitiana y un exsenador, quienes utilizaron el paso fronterizo de la provincia Dajabón.

Los exfuncionarios del vecino país salieron por el punto fronterizo hacia la comunidad haitiana Juana Méndez, de una manera discreta y con hermetismo.

Una fuente de las autoridades de inteligencia del Estado dominicano expresó a Diario Libre que no se les puso ningún tipo de trabas, ya que estos iban a su país de manera voluntaria, sin especificar cuándo entraron al territorio nacional ni por qué vía lo hicieron.

Entre los exfuncionarios haitianos que cruzaron la frontera están Marie Jude Jean-Jacques Nauel, excomisario de la Policía haitiana y exjefe de seguridad de la ex primera dama haitiana Sophia Martelly, y el excomisario de la Policía haitiana y exsenador de Haití, Jean-Marie Ralph Fetiere.