Camioneros haitianos agradecen al gobierno dominicano flexibilización para transitar

Los camioneros haitianos que habían solicitado al gobierno dominicano un permiso especial para poder entrar a comprar alimentos en República Dominicana este jueves agradecieron a las autoridades la flexibilización.

Sony Birdie, presidente de la Asociación de Camioneros Haitianos, expresó que ya les están dando acceso.

"Lo que pasa es que el acceso no está funcionando bien así para nosotros, porque no es bueno que ellos nos den el acceso y cuando uno va subiendo nos agarren presos, entonces así no es bueno", indicó.

Relató a Diario Libre que hace días choferes se trasladaban desde Santiago y fueron detenidos con los camiones.

"Entonces, lo que queremos que los jefes nos faciliten el permiso para no andar con miedo, porque nosotros cargamos comida para salvar a los haitianos que están muriendo de hambre allá y entonces nos agarran presos, entonces no es bueno y estamos pidiendo que nos ayuden", indicó.

Gracias al presidente

"Yo le doy gracias al señor presidente, él nos dio la facilidad a los choferes para poder entrar, cargar y regresar a Haití sin problemas hasta ahora. Luis Abinader es un hombre bueno y yo le doy gracias después de Dios, porque entendió el mensaje que les enviamos, atendió y me dio respuesta. Que Dios le de mucha vida y salud al él y a su familia y al pueblo dominicano completo", dijo.

Situación en el territorio haitiano

Manifestó que en Haití las cosas están difíciles debido a las bandas armadas.

"Quiero que el presidente tome cartas en el asunto y nos ayuden con el pueblo de Haití, porque hay muchos haitianos en pueblo dominicano que no tienen documentos, entonces las guardias a veces los molestan, yo quiero que nos ayuden en ese asunto", dijo.