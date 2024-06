Trasladan al Palacio de Justicia a la venezolana que causó muerte de Julio César de la Rosa

Las autoridades trasladaron la tarde de este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la venezolana Scarlet Valentina Mujica Zapata, acusada de atropellar mortalmente al hijo del presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Peralta. Todavía no ha sido subida a la cárcel que allí funciona.

La medida fue tomada por el Ministerio Público después de que el abogado de la imputada, Pavel Rodríguez, recusara a la jueza Emely Bruno, del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional.

El órgano acusador la mantendrá en el Palacio de Justicia hasta tanto la Cámara Penal de la Corte de Apelación decida si ratifica a la jueza o asigna a otro magistrado.

Según el abogado de Mujica Zapata la recusación de la jueza se debe a que esta ha "entorpecido" el proceso al rechazar la solicitud de aplazamiento de la audiencia, impidiendo así la evaluación de las pruebas materiales aportadas por el órgano acusador.

"No estamos acostumbrados a esto, no nos gusta, no queremos retrasar el proceso, pero ciertamente estamos siendo bombardeados", precisó Rodríguez.

El jurista consideró que las partes deben esperar a que el proceso de investigación siga su curso, sin adelantarse ni intentar acelerar los tiempos a su conveniencia.

El recurso presentado por la parte acusada causó indignación entre los parientes del fallecido, quienes aseguran que se están utilizando tácticas dilatorias para retrasar el proceso.