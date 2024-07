Esto es lo que piensa el diputado Eugenio Cedeño sobre las mujeres

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, aseguró este lunes que su esposa tiene que tener relaciones sexuales con él aunque ella no quiera y entiende que ese tema no tiene porque ser contemplado en el Código Penal, pieza que se debate en el Congreso Nacional para su modificación y que ya fue aprobada en el Senado.

Al plantearle que la mujer no es propiedad de nadie, el legislador de La Romana estimó que “ese tipo de posiciones son las que permiten que la gente tenga confusiones”.

"Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer" Eugenio Cedeño Diputado “

Enfatizó: “Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿pa’ qué se casó conmigo y pa’ qué se encuera conmigo?”.

Dijo que "si la previsión establecida en ese artículo dijera que el hombre o la persona que se retire la protección en medio del acto sexual a sabiendas de que tiene una enfermedad infecto-contagiosa será condenado... ponle el número que tú quieras, pero el fin no es evitar la enfermedad, el fin de estos colectivos antisociedad, antihumanos es que no haya procreación, no es por la enfermedad infectocontagiosa".

Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: “Eso es un legislador en Rep. Dom. Sin palabras”, “Lo veo y no lo creo”, “Y ese es quien hace las leyes que nosotros debemos cumplir”, “¿Ya ven ustedes por qué hay tantos feminicidios en RD?”, “Según este diputado la esposa de un dominicano es una propiedad...”, “Hombres que se creen dueños de la mujer. Es increíble como se expresa el diputado. Por tipos como el tantas violaciones y feminicidios”, “Eugenio Cedeño es la prueba viviente de que los dinosaurios no están extintos.”, entre otros.

El legislador ofreció estas declaraciones en la revista diaria A Primera Hora, que se transmite por el canal RNN.