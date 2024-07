Eugenio Cedeño culpa a la prensa por sus nefastas declaraciones

Por su metedura de pata con unas declaraciones exageradamente machistas, ahora el diputado Eugenio Cedeño (PRM-La Romana) culpa a los periodistas.

A su entender, los medios sacaron de contexto sus afirmaciones de que la mujer casada está obligada a satisfacer las exigencias sexuales del marido, y que ese tipo de violencia no cabe en el Código Penal bajo consideración en la cámara baja.

Textualmente dijo:"Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida, y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer", declaró.

Sostuvo que esto "no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿pa´ qué se casó conmigo?".

Dijo que no ofrecerá ninguna disculpa pública, y que las feministas que lo piden son enemigas de las mujeres.

"El Código Penal no puede tener una disposición que establezca cuatro a 10 años de prisión a un hombre porque se quite el condón en medio del coito y eso está contemplado en el coito" Eugenio Cedeño Diputado PRM “

"Ninguna disculpa pública. Lo que he defendido lo defiendo y lo defenderé. Porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Esas que quieren que me disculpen públicamente son enemigas de las mujeres. Porque quieren que a una mujer la condenen a 10 años porque se quiten el dispositivo", expresó.

PRM se desliga

"Muchas veces habrá expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o no representan a la mayoría", de esta manera José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desligó a esa organización de las declaraciones que hiciera Cedeño.

Ante esto, Paliza dijo que tiene una visión muy diferente a la del legislador de su partido y que parte de la naturaleza de los poderes legislativos es la contradicción de ideas para construir en base a esas diferencias posiciones que vayan en utilidad para la gente.

Mientras, la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, expresó se hará una capacitación a los legisladores del partido que servirá para dar una mejor formación.

Por otro lado, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, también sumó su rechazo a las declaraciones de Cedeño.

"No podemos permitir este atropello machista que pretende justificar la violencia hacia la mujer. El diputado debe pedir perdón", dijo en su cuenta X.

Más críticas

El presidente del Senado Ricardo de los Santos, representante de María Trinidad Sánchez, por el mismo partido, también criticó la postura y recordó que él planteó la modificación ese artículo del Código Penal para que esa acción sea castigada como una violación cualquiera.