El Gobierno presentará la Reforma Constitucional al Congreso el 16 de agosto

El presidente Luis Abinader informó este lunes que la reforma constitucional será formalmente presentada al Congreso Nacional el próximo 16 de agosto.

Mientras que las demás reformas, como la fiscal, la laboral y la de seguridad social, entre otras, serán depositadas después de esa fecha, según dijo.

El mandatario ofreció estas informaciones en LA Semanal con la Prensa, al ser abordado sobre cuándo se estarían presentando estos proyectos.

"La constitucional va a ser la primera que vamos a anunciar, con algunos detalles, y las demás reformas se van a ir haciendo de manera gradual, porque una, en algunas partes, afecta también a las otras".

Añadió que una vez presentada al Congreso la reforma constitucional, anunciarán la fecha en que serán presentadas las demás iniciativas pendientes.

"A partir del 16 de agosto, cuando presentemos formalmente al Congreso la (reforma) constitucional, pues, ahí también anunciaremos el tiempo de las demás reformas y proyectos de leyes", puntualizó.

Sobre la del sector eléctrico, dijo que quiere esperar un plan más integral para posteriormente presentarlo en detalle.

"Estamos en movimiento para ir eficientizando los trabajos del sector más débil del sector energía que son las empresas distribuidoras de electricidad (EDE)", subrayó.

También se refirió al endeudamiento del país, con respecto al PIB en su gestión. "Fue tema de campaña, siempre lo es, que el endeudamiento, pero les quiero decir lo siguiente, vamos a hablar en términos relativos cuanto era el por ciento de deuda en relación con el PIB en agosto del 2020, de la parte integral del sector público financiero y el sector público no financiero, era de un 62% del PIB, ese endeudamiento ahora mismo es 59% del PIB"

Dijo que su próxima gestión de Gobierno, que inicia el 16 de agosto, le exigirá una "gran productividad" a los miembros del Congreso, ya que desde el Poder Ejecutivo serán propuestas muchas "leyes y reformas" para los cambios que plantea. "Vamos a llevarles reformas importantes y muchos proyectos de leyes también que servirán para modificar diferentes sectores de la vida pública dominicana".

El presidente: "Yo me siento seguro en mi país"

El mandatario se refirió al tema al ser abordado sobre las amenazas de que ha sido blanco en las redes sociales

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que se siente seguro en el país a pesar de las recientes amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.El mandatario se refirió al tema al ser cuestionado en LA Semanal con la Prensa sobre su parecer ante las intimidaciones de que fue objeto."Los que estamos en esta posición recibimos esas amenazas. Yo recorrí el país entero, no en un área cerrada, sino en caravanas y yo me siento seguro en mi país", expresó y continuó diciendo: "Yo me siento seguro, evidentemente, como presidente, tengo un riesgo, pero yo me siento seguro y cómodo en el país, y ando con los protocolos de seguridad". Sin embargo, reconoció que frecuentemente está "en la calle en contacto con mucha gente y realmente es un contacto bastante cercano. "Yo me siento seguro en mi país, pero se toman siempre las precauciones de lugar", concluyó.