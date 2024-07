"Dayana Café", una joven estudiante de Derecho que se gana la vida vendiendo café en Higüey

Emprendedora, decidida y persistente. Así se define Dariana García, conocida como "Dayana Café, de 32 años, una joven que se gana la vida vendiendo café a bordo de una moto en las calles del municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, de donde es oriunda.

Desde que decidió independizarse y salir de la casa de su madre, a los 20 años, Dariana se ha dedicado a trabajar y a estudiar en busca de un mejor futuro.

Trabajó por varios años en hostelería, como camarera de restaurantes y aunque le iba bien, decidió no emplearse más allí, porque se sentía cansada. Decidió regresar a su ciudad natal y realizar otros trabajos como servicio al cliente, pero le resultó "difícil", porque no estaba generando lo suficiente para poder subsistir. Empezó a estudiar cursos técnicos como de ventas y para emprender su propio negocio.

Desde ese entonces, creó su marca "Dayana Café", y unos ingredientes estrella, lo que la ha permitido calarse en el gusto de la gente.

Cuando empezó con su emprendimiento, no tenía ni un peso, pero con el apoyo de algunas personas salió a las calles con sus termos de café a vender y hoy, tiene una gran clientela, que la contactan para que les lleve su "cafecito".

"Yo estaba desempleada y me fui para mi casa y le dije a Dios que, si me daba lo que yo necesitaba, yo iba a empezar con el negocio del café. Entonces, empecé a hacer publicaciones en redes sociales y hubo personas que me ayudaron", relata.

Estudia Derecho

Dariana cursa la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-Cure) en Higüey, porque para ella lo más importante es seguir preparándose.

Sueña con ser una persona reconocida como una joven emprendedora que se esforzó para poder ser alguien en la vida.

Sus objetivos son expandir su negocio de café y poder llegar a tener varios stands, en toda la República Dominicana, donde las personas puedan disfrutar de su marca.

Además, terminar sus estudios y convertirse en una licenciada en Derecho y seguir implementando otros negocios.

Sus ingresos

Sus mayores ingresos los recibe de la venta del café. "Ahora mismo es de lo que estoy viviendo", cuenta.

Para Dariana, los día a día vendiendo café son "chéveres", porque la gente la espera y la llama. Y aunque, a veces no tiene los ánimos al cien, debe sacar de abajo y mostrar su mayor sonrisa.

"Somos humanos y a una se le va el ánimo a veces, pero debemos seguir, porque de aquí es que pago mis estudios y todos mis gastos", manifiesta.

Dariana se gana la vida vendiendo café a bordo de una moto, a la que identificado con su marca. (DIARIO LIBRE/ANDREINA CHALAS)

Antes vendía a pie

Aunque antes, Dariana salía a las calles con su gorra puesta y tres termos de café en manos para salir vendiendo por las calles de Higüey a pie, con el paso del tiempo pudo tener su motocicleta, en donde ahora se desplaza.

"A través de Maximin Aristy, conseguí mi motocicleta. Él se comunicó conmigo e hizo las gestiones para que Grupo Punta Cana me hiciera la donación. Estoy muy agradecida", expresó.

Esto le ha permitido desplazarse con mayor facilidad hacia sus clientes.

Apoyo familiar

Dariana es soltera y se ha forjado sola. Asegura que en la vida hay que ser persistentes para poder lograr los sueños.

Pide a los jóvenes que cuando las cosas no vayan bien, que piensen que nada en la vida es fácil y que por eso no deben dejar sus sueños a un lado.