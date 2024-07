Familiares de los fallecidos en la explosión en San Cristóbal siguen preguntándose cómo ocurrió

Casi un año después de la devastadora explosión que cobró la vida de más de 38 personas y dejó decenas de heridos en el centro de la provincia San Cristóbal, los familiares de las víctimas aún se preguntan qué pudo haber causado una tragedia de tal magnitud.

Aseguran que las autoridades no les han ofrecido información al respecto y que el tema ha sido dejado en el olvido, pese a que han tocado muchas puertas en busca de la verdad. Sienten que hay muchos cabos sueltos y que las autoridades intentan ocultar las causas reales del siniestro por motivos que desconocen.

Entienden que tanto el Ministerio Público como la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de las Fuerzas Armadas (J2) debieron informar, al menos, a los parientes sobre lo ocurrido ese 14 de agosto, un día que marcó un antes y un después en sus vidas.

"Necesitamos saber la verdad, necesitamos que alguien nos explique qué sucedió ese fatídico día, qué pasó con nuestros familiares. Por lo menos queremos saber la verdad, tenemos derecho a saber y eso es lo que estamos exigiendo", manifestó Dominga, quien perdió a un hermano.

Juan Corporán del Rosario está convencido de que en este caso hubo "manos criminales", aunque no de forma intencional. Afirmó que no va a descansar hasta que el Gobierno les entregue un informe detallado de la explosión.

"Necesitamos que los culpables paguen. No es posible que, a casi un año de esa tragedia, todavía no sepamos la verdad. Ahí lo que hubo fue dinamita, no peróxido. Todo el mundo quiere saber qué pasó", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/150823-tragedia-san-cristobal----felix-leon-42.jpg Imagen del colosal incendio. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

Indicó que la magistrada Yeni Berenice Reynoso se comprometió a buscar un fiscal independiente para llevar a cabo una investigación profunda. Sin embargo, asegura que no ha recibido ninguna respuesta ni seguimiento respecto a esta promesa.

Para muchas de estas personas ese fatídico día jamás será borrado de sus memorias y el recuerdo de sus seres queridos permanecerá intacto en sus corazones.

"Este dolor va a seguir en mí hasta que yo me reúna con él"

Judith Montero, entre lágrimas, manifestó que ese dolor permanece en su corazón como el primer día. Su hijo, Cheiby Vizcaíno, de 32 años, pasaba por la zona de la explosión después de haber dejado a su esposa en un centro de salud.

Su madre no pudo ver su cuerpo debido al estado en el que se encontraba. Recordó que sus últimas palabras hacia ella fueron "bendición, mami".

"Este dolor va a seguir en mí hasta que yo me reúna con él, y a veces eso es lo que quiero, porque un cuerpo no puede sufrir tanto", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/25072024-familiares-de-los-desaparecidos-en-explosion-de-san-cristobal-23--luduis-tapia.jpg Judith con la foto de su hijo muerto en las manos. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Familiares de desaparecidos valoran proyecto que los declara fallecidos

Los familiares de los desaparecidos en la explosión valoran que los legisladores hayan aprobado en primera lectura el proyecto de ley que declara a sus parientes como fallecidos. Consideran que con la aprobación de esta pieza podrían concluir los trámites burocráticos, los cuales no han podido finalizar por falta de una certificación de defunción.

La pieza legislativa fue aprobada el miércoles en única lectura por la Cámara de Diputados y modificada por el Senado, por lo que ahora irá al Poder Ejecutivo para ser promulgada.

Juan Corporán del Rosario, quien perdió a su esposa Ana Nibar Tineo, indicó que con esta decisión cerrarían un capítulo, aunque el dolor permanecerá en sus corazones.

Al igual que él, la señora Dominga, quien perdió a su hermano Juan Mateo Casilla, expresó su agradecimiento a las autoridades por ayudarlos a obtener un documento que certifique oficialmente la muerte de su pariente.

Aseguró que, como familiar, nunca podrá superar esta tragedia, especialmente porque no tiene un lugar donde llorar a su ser querido, ya que no encontraron absolutamente nada de su cuerpo.

"Es una herida que será muy difícil de cerrar, pero consideramos positivo y válido que, al menos, Dios nos haya ayudado a que se le declare oficialmente como fallecido", precisó.

Los desaparecidos

Entre los desaparecidos están Dionisio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipré Miranda, Pulette Brea Solís, Luz Esther Mateo y Eridania George Alcántara.

También están desaparecidos Alfonso Cuevas Cuevas, Juan Mateo Casilla, Brendy Dary Toledo Benzant, Angel Luis Uribe Mendez, José Vicente Dicent, Rogelio Aristides Benzant y Ana Nibar Tineo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/dionisio-guzman-perdomo.jpg Dionisio Guzmán Perdomo. https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/irma-isabel-dipre-miranda.jpg Irma Isabel Dipré Miranda. https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/esther-paulett-y-luis-.png Ángel Luis Uribe Méndez,Luz Esther Mateo y la niña de siete años que atendían Pulette Brea Solís. https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/freddy-y-eridania-.png Eridania George Alcántara junto a su esposo, quien también fue víctima de la tragedia. https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/whatsapp-image-2024-07-25-at-3.44.20-pm.jpeg Juan Mateo Casilla. https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/whatsapp-image-2024-07-25-at-2.03.34-pm.jpeg Ana Nibar Tineo.

Vigilia el 14 de agosto

Los familiares de las víctimas llevarán a cabo una vigilia el próximo 14 de agosto en el lugar donde ocurrió la tragedia. Comenzarán a las 9:00 de la mañana con velas y carteles exigiendo respuestas en honor a quienes perdieron la vida en el desastre. Además, celebrarán una misa en memoria de los fallecidos.