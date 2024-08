En medio de las melodías de un violín, y pese a tener la tristeza a flor de piel, un grupo de venezolanos se manifestó nuevamente la noche de este miércoles frente al consulado de su país en Santo Domingo en rechazo a los resultados de las elecciones del pasado domingo, que dan como ganador al gobernante Nicolás Maduro.

Es el cuarto día que se expresan. El grupo de esta noche era menor a los otros días y estaba compuesto en su mayoría por jóvenes.

Allí expresaron su agradecimiento con el Gobierno de Luis Abinader por permitirles regularizar su estatus migratorio en territorio dominicano.

De igual forma, algunos de los manifestantes dijeron que, en vista de que el consulado de su país se encuentra cerrado, hacen un llamado al presidente dominicano para poder renovar su carnet de trabajo en el país.

"Estamos agradecidos con este Gobierno, nos pudo llevar a que nos organicemos. En este sentido, cerraron nuestro consulado y queremos pedirle a Abinader y a todos los que están a cargo de Migración, a muchos de nosotros se no está venciendo, por lo menos en mi caso, se me venció el carnet de trabajo... entonces, cómo queda la situación", manifestó el joven Omar Vásquez.

Jóvenes venezolanos entonan cánticos icónicos de su país. (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE.)

Jóvenes venezolanos expresaron su pesar por la situación del país

La joven venezolana Rosangel García manifestó gran tristeza por la situación de su país y destacó que solo quiere ver a Venezuela libre y no desea recibir pena de los dominicanos".

Jóven Rosangel García manifiesta su pesar por la la situación de su país.

"No quiero que la gente venga hacia mí, un dominicano venga y me diga que le da pena o que le duele, yo no quiero pena, yo no quiero dolor, yo quiero que me apoyen y que me den fuerzas, yo quiero que Venezuela sea libre", dijo García entre el llanto.

Por otro lado, el joven Jonathan Figueroa mencionó que la líder opositora María Corina Machado, a su juicio, cuenta con los resultados verídicos de las elecciones de ese país, y que es un "acontecimiento histórico" que la oposición pueda tener esas informaciones.

Algunos de los venezolanos que arribaron a las puertas del consulado, se encontraban con una evidente tristeza, unos llorando y orando, otros, resaltando su furia ante el gobierno de Nicolás Maduro, quien el pasado 28 de julio, resultó reelecto en las elecciones de ese país, según los datos del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia

