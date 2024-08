El canciller dominicano cree que quedan mecanismos en la OEA para presionar a Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aseguró que quedan otras vías por las que la Organización de Estados Americanos (OEA) puede ejercer presión diplomática para que el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, satisfaga las demandas de transparencia sobre los resultados de las elecciones del domingo.

Esto, luego de que el Consejo Permanente rechazó una resolución que exigía publicar de inmediato las actas y garantizar la seguridad del personal diplomático en el país.

De 33 estados miembros del Consejo, sólo 17 votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco delegaciones estuvieron ausentes.

El canciller consideró que el tema todavía se puede decidir en una Asamblea General Extraordinaria o una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores.

"La OEA lo que puede hacer es continuar con ese tipo de presión. Hay diferentes órganos, este fue el Consejo Permanente, pero hay otras posibilidades. Hay una Asamblea General Extraordinaria o una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores", explicó.

El diplomático advirtió que, para someter alguna resolución "habría primero que asegurarse de que tienen los votos suficientes para poder lograr que se apruebe, es decir, 18 votos".

Roberto Álvarez defendió el rol de la OEA en esta coyuntura como ente de persuasión.

"La Organización (OEA) no es más que una conferencia de los países, y los únicos medios a través de los cuales puede ejercer la diplomacia es a través de la persuasión. No hay ejército ni queremos ejército para que uno decida cuándo usarlos o no en contra de otros", argumentó.

Dijo que en situaciones como esta la gente quisiera que se resolviera con mayor celeridad y que no hubiese ningún tipo de violencia, pero lamentó que la región no está lo suficientemente desarrollada para que eso ocurra todavía.

"Pero, tarde o temprano, la presión internacional, por lo menos yo creo en ello y yo lo he visto a través de los años, de cómo tienen su efecto tarde o temprano", remarcó.

El ministro afirmó que existen varias dificultades dentro de la OEA que dificultan que se tome una decisión. Una de ellas es que Venezuela se salió de la organización, pero se le cuenta en término de votos.

Diplomáticos llegaron a RD

El canciller confirmó que las 15 personas que conformaban el cuerpo diplomático en Venezuela ya están en suelo dominicano.

El gobierno dominicano se ha unido a la petición internacional de que la autoridad electoral de Venezuela publique las actas de votación para comprobar el resultado oficial de las elecciones.

Álvarez habló antes de participar en una reunión en el Palacio Nacional del presidente Luis Abinader con los diplomáticos de otros países acreditados en República Dominicana.