Usuarios denuncian que apagones mantienen en zozobra a la comunidad de La Otra Banda en Higüey

La inestabilidad del suministro eléctrico en La Otra Banda, un municipio de Higüey, ha sumido a la comunidad en un estado de constante zozobra, especialmente durante las horas nocturnas.

Los residentes de la localidad, quienes son usuarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), denuncian que las continuas averías en el sistema eléctrico les están causando serios problemas. Informan que la energía eléctrica sufre fluctuaciones hasta 30 veces después de las siete de la noche, lo que ha provocado daños en sus electrodomésticos, incluidos neveras, aires acondicionados, abanicos, bebederos e incluso bombillos. "Lo peor es que nadie nos va a compensar por los daños", señalan los afectados.

El descontento en la comunidad ha ido en aumento. "Estamos viviendo una Navidad adelantada, pues la energía que recibimos es como un arbolito navideño", comentó irónicamente Skarlet Martínez, residente de la zona. Añadió que, después de una larga jornada de trabajo, llegan a casa solo para encontrarla sin luz, teniendo que enfrentar además las altas temperaturas. "Lo de Edeeste es un relajo; esto ocurre todos los días y las noches, y las autoridades están al tanto, pero nadie hace ni dice nada", expresó con frustración.

Carlos Chalas, otro residente, calificó la situación como un abuso, destacando que sus electrodomésticos se están dañando mientras que la tarifa eléctrica ha aumentado considerablemente cada mes. "Es un doble golpe: los daños y los altos costos", enfatizó.

Los presidentes de las Juntas de Vecinos también coinciden en que la situación es caótica. Félix Martínez, uno de los líderes comunitarios, explicó que "la energía eléctrica tiene muchos problemas; es un vaivén durante toda la noche, y llevamos casi 15 días así." Recordó que antes el servicio era estable y solo se interrumpía en caso de alguna avería. Sin embargo, ahora los vecinos están sufriendo la pérdida de neveras, bombas de agua e incluso los contadores de sus casas.

Arturo Cedeño, presidente de la Junta de Vecinos de Jobo Jagüey, señaló que un sondeo en su comunidad revelaría una gran cantidad de electrodomésticos dañados, incluyendo neveras, lavadoras y abanicos. A pesar de haber presentado numerosas quejas a Edeeste, hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias. "Somos gente pacífica y trabajadora, pero esta situación está generando mucha preocupación en la comunidad", afirmó Cedeño, quien aclaró que, pese a la gravedad del problema, la comunidad no ha recurrido a protestas violentas. "No se ha quemado una goma ni se ha hecho una manifestación porque las juntas de vecinos han controlado la situación, aunque algunos querían salir a la calle a reclamar. Aun así, es inaceptable que, en un intervalo de 30 minutos, la luz se vaya hasta ocho veces", subrayó.

Félix Martínez también mencionó que el precio de la energía eléctrica ha aumentado significativamente. "Antes pagaba 800 pesos, pero recibí un recibo de más de nueve mil pesos, y aunque reclamé, no resolvieron nada", lamentó.

Quejas de los Comerciantes

Los comerciantes de la comunidad también han expresado su preocupación ante las constantes interrupciones en el suministro eléctrico, afirmando que la situación les ha generado cuantiosas pérdidas económicas. La inestabilidad de la energía ha afectado gravemente la conservación de alimentos perecederos, equipos electrónicos y la operatividad general de los negocios, poniendo en riesgo su sustento y el de muchas familias.

"Es inaceptable que tengamos que lidiar con apagones y la inestabilidad de la luz todos los días. No podemos trabajar así", expresó indignado José Pérez, propietario de un colmado. Pérez explicó que los cortes de energía han arruinado sus productos refrigerados, provocando pérdidas significativas. "Hemos tenido que hacer un gasto adicional para comprar una planta eléctrica y mantener los productos", agregó.

Una dueña de una carnicería compartió una experiencia similar: "El congelador dejó de funcionar por varias horas y perdí una cantidad significativa de carne. No solo hemos tenido pérdidas materiales, sino que esto también afecta la confianza de nuestros clientes debido a las condiciones y calidad de los productos", comentó preocupada.

La comunidad espera que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para solucionar esta situación que afecta tanto a los residentes como a los comerciantes de La Otra Banda.

