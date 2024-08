Juristas analizan los posibles efectos de cambiar al procurador

La propuesta de reforma a la Constitución, que finalmente envió el Poder Ejecutivo al Congreso, sigue generando dudas y debates entre juristas respecto a la independencia del Ministerio Público.

Ayer, el abogado Francisco (Pancho) Álvarez, consideró que la idea de proponer la inamovilidad del Procurador por dos años, y no por cuatro como inicialmente se planteaba, es un error que le resta sentido a la modificación y podría tener un efecto sobre los casos complejos que se puedan presentar. De esa opinión dista el también abogado Nassef Perdomo, para quien los procuradores no deben ser inamovibles y considera que una remoción del procurador no tendría que afectar los casos que lleve el Ministerio Público, pues el titular no es el órgano.

En el documento de reforma presentado al Congreso, el Ejecutivo plantea la modificación del artículo 171 de la Constitución para que diga que: "A inicio de su mandato, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada procurador general de la República, de conformidad con la Ley".

También establece que el procurador tendrá carácter de inamovilidad durante un periodo de dos años, pudiendo ser confirmado a su término por el CNM bajo las mismas reglas de su elección, salvo por aplicación de juicio político.

En caso de una falta definitiva, el procurador general será sustituido por otra persona designada a través del mismo mecanismo.

"Hacer inamovible al procurador general solo por dos años es un error, pues se convertiría en un recordatorio de que, si no se porta bien con los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, podría ser removido", dice Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/21/pancho-alvarez.jpg El abogado Francisco Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

Señala que un fiscal del Distrito tiene un periodo de cuatro años y el limitar al procurador general a dos no tendría sentido.

"Un caso complejo dura entre dos y cuatro años, por lo que podría haber cambios en la dirección del ministerio público en medio del conocimiento de casos de importancia. Francamente, para hacerlo inamovible solo por dos años, es mejor dejarlo cómo está ahora", insiste el también miembro del movimiento cívico Participación Ciudadana que, anuncia, emitirá un documento con su postura al respecto.

Perdomo, a su vez, recuerda que, la condición de inamovilidad no será garantía de que un procurador actúe con apego o no a los lineamientos del presidente de turno.

Preguntado sobre lo que ocurriría entonces con los adjuntos, consideró que hay que esperar a ver qué se plantea en la ley que deberá ser reformada para adecuarla al nuevo esquema de elección, sobre todo, cuando la inamovilidad solo está propuesta para el procurador.

Además de la inamovilidad del procurador general, la propuesta de reforma amplía los requisitos para ocupar esa posición y busca su eliminación como miembro del CNM. También plantea limitar la reelección presidencial a dos períodos, unificar las votaciones y reducir el número de diputados.

A comisión bicameral Ayer, el Senado aprobó el envío a una comisión bicameral del proyecto de reforma a la Constitución, en la que fue la primera sesión de la nueva legislatura. La propuesta fue sometida por Ricardo de los Santos y favorecida con 23 votos a favor y tres en contra. Por el Senado, la comisión estará compuesta por Cristóbal Castillo, quien la preside; Pedro Catrain, Omar Fernández, Félix Bautista, Antonio Taveras, Franklin Romero, Lía Ynocencia Díaz y Ramón Rogelio Genao. En lo adelante, el presidente del Senado debe enviar una comunicación a Alfredo Pacheco, presidente de Cámara de Diputados, para que designe a sus miembros.