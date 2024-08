El náufrago serbio regresó a España el lunes por la noche

"Nunca había visto a los tiburones tan cerca, pensé que no sobreviviríamos", expresó el serbio Nikola Nikolic a Diario Libre, justo después de llegar a República Dominicana en un buque chino que le rescató de un naufragio. Tras salvar su vida y pasar unos días encerrado en las instalaciones de la Dirección de Migración en Haina, Nikola logró regresar a España y retomar su rutina tras pasar los instantes más peligrosos en alta mar y vivir para contarlo.

Nokola Nikolic, de 30 años, salió a pescar con dos amigos españoles en las Islas Canarias. Él llevaba dos meses residiendo en España. Su embarcación se quedó sin combustible y quedaron a merced de la deriva. David Gómez, Juan Manuel y Nikola Nikolic sobrevivieron diez días solos en el mar, hasta que un barco chino que venía a la República Dominicana los rescató en medio del océano Atlántico.

Salieron de las Islas Canarias con comida para tres días. Cuando se les acabó, asegura que los siete días restantes no consumieron ni agua. "Unas horas más y seguro que estaríamos muertos", dijo a Diario Libre en su relato.

Su llegada al país

Cuando avistaron un buque a lo lejos, Nikolic empezó a ver la luz al final del túnel. Se trataba del buque Xin An Ning, que se acercó a ellos y los salvó. Esta embarcación viajaba en dirección a República Dominicana, por eso los trajeron aquí.

El lunes 12 de agosto, Nikokic pisó tierras caribeñas, concretamente en el puerto de Haina. Los náufragos fueron entregados a las autoridades dominicanas. Con esto, surgió un problema.

Los dos españoles, David y Juan, fueron auxiliados por la diplomacia española en República Dominicana, por lo que no tuvieron ningún impedimento en volver a sus hogares de inmediato. Sin embargo, Nikolic no tuvo la misma suerte. Al ser serbio, las autoridades españolas no pudieron auxiliarle.

La solución que le ofrecía la cónsul honorífica de Serbia en la República Dominicana, Ivana Gavrilovic, era la siguiente: viajar a Serbia y luego a España. Pero eso a Nikolic no le servía, pues él trabaja en España.

La espera del pasaporte

El 15 de agosto, tres días después de que los náufragos llegaran, Julio Caraballo, director de Comunicaciones de la Dirección General de Migración, explicó a Diario Libre que Nikolic "fue trasladado del centro vacacional de Haina hacia la sede central, para estar más cómodo".

Nikolic no quería pasar por Serbia para volver a España, así que organizó su propio plan de regreso: esperar a que su hermano le trajera el pasaporte y volver juntos en avión.

"Él dijo que quiere irse del país, que él paga su dinero", expresó Caraballo acerca del serbio.

El regreso a España

Finalmente, Nikolic consiguió volver a España el pasado lunes por la noche. Su hermano viajó en avión hasta República Dominicana. Le entregó su pasaporte y finalmente pudieron embarcarse en un ansiado vuelo de vuelta a casa.

Llegó el martes a España, poniendo fin a una historia que empezó en las Islas Canarias, continuó durante 10 días a la deriva en el Atlántico, pasó por un buque chino y terminó en el Caribe, en República Dominicana.

