El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, le volvió a contestar al presidente dominicano Luis Abinader. Esta vez para decirle que "pague primero los 350 millones de dólares" que, dijo, República Dominicana debe a ese país por petróleo.

Durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el funcionario venezolano afirmó también que el jefe de Estado dominicano "hace el papel de tonto" si cree que Estados Unidos "nunca le va hacer algo" a República Dominicana.

"Pague primero los 350 millones de dólares Abinader que le debe a Venezuela en petróleo, oyó, para que usted tenga moral, para hablar del pueblo de Venezuela", subrayó.

De acuerdo con el político venezolano, Abinader se expresó a su favor en una ocasión por conveniencia.

"Trescientos cincuenta millones de dólares nos debe República Dominicana. No te extrañe que lo que está buscando este señor Abinader, que viniera después Edmundo González de presidente imaginario, María Corina de presidente imaginario, tú te expresaste a favor mío condono tu deuda, no, paga maula, págale a Venezuela para que tengas moral para hablar, Venezuela tiene moral para hablar porque no tenemos rabo e´ paja con nadie, no le debemos favores a ningún gobierno, somos libres", afirmó Cabello.

Segundo avión

Diosdado Cabello insistió que a Venezuela le han robado muchas, entre estas dos aviones.

"Con el tema del segundo avión, bueno, nos han robado muchas cosas, entre ellas dos aviones al menos, pero han impedido que muchos aviones nuestros hagan su trabajo humanitario en el mundo, nos han robado el oro, nos han robado monómero, nos han robado todas las cuentas de Venezuela en el extranjero", se quejó.

El pasado 2 de septiembre, el Gobierno de los Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, informó en exclusiva CNN. Otro avión que se atribuye también al Gobierno del país sudamericano permanece en República Dominicana, incautado.