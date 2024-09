Reforma del gasto público será anunciada la próxima semana

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que será la próxima semana cuando presentará la reforma del gasto público y eficientización de las instituciones, la cual forma parte de la "reforma fiscal" que impulsa el Poder Ejecutivo. La otra parte de esta reforma fiscal es la tributaria. Precisamente, sobre esta última fue cuestionado el mandatario lo que dio pie a sus declaraciones en LA Semanal con la Prensa.

El jefe de Estado agregó que la parte tributaria será "dada a conocer más adelante".

Sobre la reforma constitucional manifestó que se están discutiendo los detalles en una comisión bicameral, que todo va positivo, "caminando según lo que nosotros esperamos".

Expresó que en algunas partes hay aportes importantes que los congresistas están haciendo y que lo importante es que "se hicieran estos aportes ahora porque ya cuando llegue a la Asamblea Revisora tiene que ir ya a aprobarse después de haberse discutido en esa comisión bicameral".

Al ser cuestionado sobre qué se está haciendo con los más de 800,000 mil usuarios que no pagan la luz, entre los que se encuentran alcaldías y acueductos, precisó que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, explicó la semana pasada todos los procesos de transformación y de inversión que se están haciendo con los medidores.

"Por ejemplo, en este año, los números pueden variar entre un 10 y un 15 %, entre contratados pendientes de entregar creo que podemos estar hablando de 800,000 (medidores), o sea, se está fortaleciendo la parte comercial", señaló.

Recordó que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Ede) son "el talón de Aquiles del sector eléctrico. Estamos trabajando, y mejorando la gestión en términos generales, pero, señores, se necesita inversión. Esa es la realidad".

Recordó que la inversión que "para el año 2022, teníamos unos 700 millones de dólares para invertirlos, y darle un salto adelante a las distribuidoras, y ahí vino el aumento de los precios de los hidrocarburos y tuvimos que consumirlos en subsidios".

Al ser cuestionado sobre la preocupación que ha surgido en el sector ante una eliminación o modificación a la Ley de Cine 108-10, Abinader dijo que "ellos no saben cuáles son las propuestas y que, cuando venga la reforma, hablaremos con "ellos". Reconoció que es un sector importante y creciente del país.

Abinader no otorgará indultos

Al ser abordado sobre si su Gobierno tiene contemplado analizar la situación que atraviesan cientos de privados de libertad en las cárceles del país para otorgar un indulto, enfatizó que no es "amigo de los indultos". "Bueno, mira, yo no soy muy amigo de los indultos. No he dado un indulto en estos cuatro años y no pienso otorgarlo tampoco en estos años", subrayó.

Dijo que actualmente hay un programa de reforma penitenciaria que se está iniciando en varias cárceles para mejorar la condición de los privados de libertad. "El mismo Infotep está dando muchos cursos también a los privados de libertad para que se puedan reincorporar cuando salgan a la sociedad", agregó.