Venezolanos llaman a Abinader a no responder a 'necios'

Representantes de la comunidad venezolana en el país piden a Abinader que no responda a "necios", tras las polémicas declaraciones de Diosdado Cabello. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las expresiones vertidas por el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, contra el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, han ganado el repudio de la comunidad de venezolanos en la República Dominicana.

"Ellos están desesperados, porque le quedan cada vez menos países a donde recurrir. Ellos ya no se muestran como demócratas, sino como lo que son: unos dictadores", expresa Penélope Ordóñez, integrante de la comunidad de venezolanos en la República Dominicana, la cual, según la plataforma para refugiados y migrantes (R4V), supera los 120 mil.

Desde las cuestionadas elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, cuestionadas por la comunidad internacional, tanto el presidente Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, han demostrado su descontento con ofensas verbales al gobierno dominicano.

La comunidad venezolana invita al gobierno dominicano a congelar las cuentas con Venezuela, hasta que la democracia no se restablezca en su país. Dicen que los chavistas exigen el pago de millones de dólares por concepto de venta de petróleo, solo para robárselos.

"El presidente (Luis Abinader) le contestó, pero yo creo que no debe decirles más, porque a los necios no se les responde", agrega Ordóñez. "República Dominicana no tiene que entregar a un grupo de narcotraficantes el dinero de los venezolanos", refiere.

Yuraima Amaya, integrante de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana, considera que ha sido un gran apoyo a la restauración de la democracia venezolana lo que ha ofrecido esta media isla. Sobre la supuesta deuda recordó que el Estado dominicano pagó una deuda que fue renegociada al 50 %.

La coordinadora de activismo con Venezuela, Soraimar Rivas, dijo que el comportamiento de Cabello deja en evidencia su desesperación por mantenerse en el poder "entre mentiras, persecuciones y secuestros y callando y reprimiendo al pueblo".

El exilio de Edmundo El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, sigue exiliado en España. Desde allí ha llamado al "diálogo". Los venezolanos en República Dominicana consideran que González Urrutia es su presidente electo. También lo ven como una ficha clave de la líder María Corina Machado, quien sigue en Venezuela.