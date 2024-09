Obras Públicas recibe terrenos del CEA para construir centro logístico en Boca Chica

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Ascención, recibió este jueves de parte de la Dirección Ejecutiva del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el contrato del "usufructo de un lote de 40,000.48 metros cuadrados, en Boca Chica, que albergarán nuevas oficinas y centro de acopio de la institución".

Se trata de la parcela número 264 del Distrito Catastral número 32, localizados en Los Paredones de Andrés, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Estos servirán para la construcción de un centro logístico para ocho instituciones del Estado, y desde allí podrán realizar sus servicios de salida y entrada de recursos, según informó la entidad a través de una nota de prensa.

El director de Bienes Nacionales y honorífico del CEA, Rafael Burgos Gómez, entregó a Ascención el pergamino que hace al ministerio acreedor de 40 mil metros cuadrados.

"Esto sentará las bases para la construcción de una ciudad logística que permitirá salvaguardar su patrimonio y realizar parte de sus operaciones.Con este paso que da la dirección del CEA, está inscribiendo su nombre en la historia de la planificación de la República Dominicana", dijo el ministro.

En el caso de Obras Públicas reubicarán allí sus almacenes, y la dirección de Equipos y Transporte con sus equipos pesados o amarillos, "ya que se necesita espacio para esas propiedades de uso múltiple y una base como despacho de salida y entrada de esos recursos", dijo Ascención.

El MOPC tiene a su cargo la habilitación de acceso a la vía, para que las instituciones beneficiadas puedan hacer la construcción en el espacio que le corresponde, como son el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Tránsito de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Armada República Dominicana, entre otras.

Mientras que Gómez, dijo que hacía la entrega del contrato de usufructo del lote que se ha entregado al MOPC y que, junto a otras instituciones, se va a crear el Parque de Acopio Estatal en Boca Chica, el cual consta de un área total de 433,866.63 metros cuadrados.

En la actividad también estuvo presente Domingo Santana Castillo, director Jurídico de Obras Públicas.

Poder Especial número 88-24

En fecha 13 de mayo de 2024, el presidente Luis Abinader otorgó el Poder Especial número 88-24 al CEA para que en representación del Estado dominicano y de Azucarera Haina, C. por A. suscriba contrato de usufructo a favor del MOPC por un período de 20 años de una porción de terrenos con un área de superficie de 40,000.48 metros cuadrados.

En fecha 7 de junio de 2024, el CEA suscribió con el MOPC y otras instituciones del Estado un convenio, en calidad de usufructo, mediante el cual el antiguo emporio azucarero les entregará un área de 433,866.63 metros cuadrados, en los que se creará el Parque de Acopio Estatal.

El usufructuario no podrá destinar el terreno entregado a otros usos que no sean los establecidos en el contrato y no podrá transmitir, ceder o traspasar los derechos que posee en virtud del convenio a terceras personas, bien sea a título gratuito u oneroso, ni alquilar, arrendar enajenar, gravar en su totalidad o en parte el mueble otorgado en usufructo, ni realizar ninguna otra forma de negociación, sin previo consentimiento de la parte que entrega.