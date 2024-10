Director del Centro Montalvo dice deportaciones de haitianos son una cacería de humanos

El director nacional del Centro Montalvo, Osvaldo Concepción, denunció este jueves que las deportaciones de nacionales indocumentados, especialmente haitianos, se realizan de forma inhumana en el país.

En una entrevista a Diario Libre dijo que desde hace más de un año han denunciado que los métodos de deportación no responden a la ley migratoria dominicana.

"(La ley) a los que nosotros mismos, como dominicanos, hemos dicho que es la ley, sobre todo porque el marco de derecho no se respeta, hay una violación sistemática de derechos humanos, desde el modo en que los migrantes que van a ser deportados, las personas que intervienen sin formación, y luego los mecanismos de repatriación, entonces hay muchas fisuras y eso no es bueno para la estabilidad de nuestro país", dijo.

Centros de retención no están en condiciones

También señaló que los centros de detención no tienen las condiciones, ni están pensados para manejar esa cantidad de personas en situación de irregularidad.

"Para tu deportar 10,000 personas por semana tendrías que deportar diario 1,500 personas y los centros no tienen esa capacidad" Osvaldo Concepción Director nacional del Centro Montalvo P. “

Continúo diciendo: "Entonces si el Gobierno se empeña, tiene que instalar las capacidades para poder realizarla, ya que por el momento no hay una garantía por tema de infraestructura, de capacidades, que garanticen que en los procesos los derechos vayan a ser respetados".

Violación a los derechos humanos

Expuso que los menores que son víctimas de estos procesos de repatriación están bajo las mismas condiciones que los adultos.

"Tiene que hacer una inversión mucho mayor a la que se está haciendo para garantizar que se va a realizar de la mejor manera", dijo sobre el proceso que anunció el Gobierno de deportar hasta a 10 mil ciudadanos haitianos a la semana en condición de irregularidad.

Citó que otro elemento a tomar en cuenta es que para repatriar 1,500 personas por día se tendría que enfocar el tema de las migraciones desde una lógica de cacería.

"Tendrías que salir a cazar haitianos, que de alguna manera, es lo que se está haciendo, pero ahora a mayor escala", expresó.

Explicó que esto tiene dos dificultades: "Una, que no garantizamos los derechos, segundo, el enfoque no es el correcto".

"Tenemos que enfocarnos en mirar cuáles son las grietas de la migración irregular en la República Dominicana, cómo llegan o cómo es un sujeto de trata los migrantes haitianos en la República Dominicana, porque estamos castigando a la víctima, no estamos castigando el responsable de eso. El enfoque no tiene que ir sobre los haitianos irregulares en la República Dominicana, sino las personas que permiten que esa irregularidad oculta suceda", aseveró.

Te puede interesar Canciller defiende plan para deportar haitianos y dice cifra "no se ha tomado a la ligera"

Concepción entiende que el plan del Gobierno es absurdo, "no va a ser posible, no va a haber una garantía, nos estamos metiendo en un problema que no es necesario".

Recordó que el asunto de las migraciones es un tema técnico, no es un tema político y ya que las elecciones pasaron.

Sugirió al Gobierno analizar, pensar, diseñar estrategia.

"Estas cuestiones tienen que ser fruto de la razón. ¿Cómo sabemos que hay un problema de gobernanza? ¿Cómo sabemos que el presidente no lo está haciendo bien? Los nacionalistas se quejan porque evidentemente hay una situación de irregularidad masiva, fruto del trato o del tráfico de personas, y los que defienden los derechos humanos también se quejan", analizó.

"Fuerzas Armadas participan de la trata de personas"

"El gobierno debería ser intolerante con aquellas personas que hacen negocio utilizando el ser humano como mercancía" Osvaldo Concepción Director nacional del Centro Montalvo P. “

Dijo que a quienes se debe castigar es a aquellos que se están lucrando y que debe haber una reforma del modelo en que se protegen "nuestras fronteras".

"Ahí es que debe ponerse al acento de todo este proceso, de esta situación migratoria. En aquellos que se están lucrando. Si tú sacas 10,000 semanal, van a entrar 15 mil cada semana", manifestó.

Sugirió que debe haber una reforma de los mecanismos de control, porque "las Fuerzas Armadas del Estado participan de la trata de personas. Es el mismo Estado que se genera un problema por ser incapaz de corregir un tema en sus filas con los militares".

Agregó: "Entonces esto es una situación que el mismo Estado ha generado y cuando quiere dar una respuesta da respuesta, es incorrecta".

Carga mortal en el traslado de los deportados

Afirmó que esos camiones están diseñados como para unas 30 personas máximas, sin embargo, en cada deportación hay un promedio de 80 a 100 personas.

"Ya de entrada el mismo Estado está violando la ley de tránsito, que un vehículo no puede exceder una capacidad para el cual ha sido diseñado", criticó.

Segundo, son los momentos y las horas de deportación y la lógica en que esa deportación se da.

Citó como ejemplo, que si en Partido, que es un municipio de la provincia, capturan a un haitiano es llevado a Mao y de Mao es llevado a Santiago, cuando en la misma provincia hay un centro para eso. "Entonces entre el proceso de captura y el proceso de deportación pasan dos, tres días".

Además, dijo que a los apresados no les ofrecen ni agua ni alimentos durante la retención, así como servicios de salud e higiene.

"Entonces ahí se dan la serie de violaciones que nosotros venimos denunciando. Y todo esto tiene que ver con un tema básico de logística y un tema básico también de dar una respuesta técnica a un problema. Se ha politizado una cuestión que no es política, es un fenómeno mundial, las migraciones, es un fenómeno mundial por múltiples razones. Las respuestas tienen que ser técnicas", finalizó.