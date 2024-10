Cierran negocio en La Romana en intervienen 21 establecimientos durante Operativo Garantía de Paz

Las autoridades intervinieron 21 establecimientos comerciales en La Romana, de los cuales uno fue clausurado temporalmente por operar fuera del horario permitido y generar contaminación sónica, mientras que otros dos fueron notificados por incumplimientos menores.

El Ministerio de Interior y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), continuaron por quinta semana consecutiva la ejecución de la "Operación Garantía de Paz" que trajo como resultado las intervenciones citadas.

El establecimiento cerrado fue el Colmado Moreno, ubicado en el sector Villa Verde. Los negocios notificados: Marinelly Disco Restaurant, en la avenida Santa Rosa, y Vacca Lounge, en el municipio de Villa Hermosa, recibieron las observaciones por operar fuera de horario.

De acuerdo con una nota de prensa, los establecimientos intervenidos, además de los mencionados, son: Momón Bar, en la avenida Gregorio Luperón; Dickman Bar and Lounge; D'Luhho Disco; Dubai Premium Club; El Vacilón; Colmado El Clásico; La Nueva Imagen; y La Hookah, todos en la avenida Pedro A. Lluberes.

También se supervisaron X3m Bar & Lounge, El Kan, Tony VIP Internacional Disco, Mojitos Bar and Grill, Manaos Bar and Grill, Whelhams Restaurante, Nola Bar and Grill, Sugar Lounge, 026 Disco Club y El Rincón de la Salsa, ubicados en diversos puntos de la ciudad.

El operativo fue llevado a cabo en conjunto con la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes verificaron que los negocios que no fueron notificados operaban dentro del marco legal vigente, según se señala en una nota de prensa.

En el documento también se expresa que, Ivelisse del Rosario, responsable de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló que la Operación Garantía de Paz está enfocada en garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen a la comunidad, con énfasis en la prevención de ruidos molestos, la prohibición de la presencia de menores de edad en establecimientos nocturnos, y la correcta utilización de espacios públicos, asegurando que no haya obstrucción del tránsito peatonal ni vehicular.

Durante la ejecución de la operación, las autoridades del COBA hicieron un llamado a los propietarios de los negocios notificados, así como al establecimiento cerrado, a regularizar su situación conforme a la Resolución 001-2022, con base en el Decreto 308-06 y demás normativas aplicables. Se les instó a coordinar una reunión durante la semana con los funcionarios pertinentes para resolver los asuntos señalados.