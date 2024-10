Denuncian ataques de perros callejeros en el Centro Olímpico

Usuarios y personal que labora en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte denunciaron que han sido atacados por varios perros callejeros apostados en distintos puntos de ese complejo deportivo.

El caso más reciente fue el de la doctora Kitty Bobadilla, quien explicó a Diario Libre que desde hace cuatro meses acude a la piscina del Olímpico y que fue mordida por uno de estos animales a principios de octubre, tras salir de sus clases en la mañana.

"Cuando voy caminando por la acera, cosa que hago regularmente, porque tengo que llegar al Metro, me mordió uno de los perros que hay ahí (...) hay decenas de perros, dicen que han sido vacunados y castrados y que los dejan allí", sostuvo la mujer.

Agregó que tras ser mordida se colocó una vacuna antitetánica y que al buscar en una unidad de atención la vacuna antirrábica le indicaron que debía vigilar al animal que la mordió durante 10 días para poder tener acceso a la vacuna, en caso de que notara algún deterioro en la salud del canino.

Diario Libre acudió al complejo, en donde otros usuarios señalaron que los militares apostados en uno de los cuarteles del Centro han tratado de buscar una solución a la problemática sin lastimar a los perros, para evitar un impasse con organizaciones de protección a los animales.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/whatsapp-image-2024-10-10-at-6.25.32-pm.jpeg El caso más reciente fue el de la doctora Kitty Bobadilla. (DIARIO LIBRE)

"Una vez conté 16 perros (en el cuartel) hay gente que recoge a los perros de las calles y los tiran aquí; otros vienen y les dan comida", indicó un usuario que no quiso ser identificado.

Alejandro Méndez, quien labora en el departamento de Seguridad Civil, narró que hace unos meses fue atacado por varios perros en momentos en que circulaba en una patineta.

"Me cayeron atrás en el área de la piscina, eran como 4 o cinco. Cuando vine a pararme ya me habían mordido. He sabido de gente que habían sido correteados en motores, que habían chocado y habían sido mordidos", indicó.

"Lo que dicen es que hay gente que los traen y los tiran aquí, no son de nadie. Hay otros que les dan comida", sostuvo.

Personal del departamento de Seguridad Civil explicaron que han hecho contacto con varias entidades, a los fines de ver cuál de ellas puede hacerse cargo de los animales, sin embargo, "no aparece nadie".