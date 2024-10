Un grupo de vendedores ambulantes que trabajan en los semáforos de la capital se manifestó a las 2:00 de la tarde del jueves en el cruce de la avenida 27 de Febrero con la Máximo Gómez denunciando "un abuso de las autoridades policiales" con arrestos improcedentes.

"La Policía nos está agarrando preso día tras día, llevamos casi 15 días de persecución (...) necesitamos que nos ayuden, porque nosotros somos padres de familia y no tenemos otra forma de cómo buscar el dinero que no sea vendiendo este producto, y nosotros invertimos dinero en él para conseguirlo" expresó el vocero de la concentración, Henry Puello.

Con pancartas y sus productos de venta en manos, los manifestantes se apostaron en una de las esquinas del cruce entre las dos avenidas al grito de "queremos trabajar". En varios de los carteles se pudieron leer frases como "no queremos vender drogas", "No queremos robar", "Queremos trabajar" o "No somos delincuentes, somos gente honrada".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024-protesta-vendedores-ambulantes-8.jpg Imágenes de la concentración. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024-protesta-vendedores-ambulantes-5.jpg Imágenes de la concentración. (NEAL CRUZ.)

Puello explicó que desde los destacamentos de San Carlos y Naco "nos están persiguiendo y nos están llevando la mercancía".

Las personas presentes señalaron que quieren saber el propósito y las causas de la persecución, pues aseguran no estar violando ninguna ley.

"No tenemos una mesa pública o en la vía pública para obstaculizar el tránsito. Nosotros andamos con nuestra mercancía al hombro vendiéndole al transeúnte. Necesitamos una respuesta rápida" sostuvieron.

Una de las mujeres presentes, María Angélica Martínez, confesó que no quería ser "una jovencita más del montón". De aquellas que se prostituyen, que venden su cuerpo por dinero, que están metidas en la droga. "Yo soy una madre y quiero darle un buen futuro a mi hija. Lo único que quiero es trabajar y que nos ayuden".

También denunció los supuestos maltratos y detenciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024-protesta-vendedores-ambulantes-9.jpg Celeste Martínez es otra de las manifestantes presentes. (NEAL CRUZ)

Una vez terminada la concentración, Diario Libre se retiró del lugar, pero los vendedores ambulantes que todavía quedaban avisaron de una gran presencia militar y policial que, aparentemente, estarían haciendo presión a los manifestantes.

