El director de la junta distrital de Santiago de la Cruz, provincia Dajabón, Walfri Labul, realizó la mañana de este miércoles un perifoneo en creole y español instando a los haitianos que están de forma irregular a salir de manera voluntaria de esa comunidad. Lo hizo al comenzar hoy el plazo de cinco días que dio a los migrantes para abandonar ese territorio.

El edil dijo que ya la comunidad no aguanta más "la irresponsabilidad de las autoridades de Migración de no hacer su trabajo y, ya que ellos no pueden hacerlo, nosotros tomamos la iniciativa".

"Todas estas acciones que estamos llevando a cabo son producto de aquellas situaciones que los haitianos han venido realizando aquí en Santiago de la Cruz, aquí han ejecutado ganaderos, aquí ven ustedes los haitianos por las calles como que no ha pasado nada, como que tienen un documento que lo avala a ellos como legalmente en la calle", indicó.

El funcionario recordó que los migrantes haitianos indocumentados tienen un plazo de cinco días para que se vayan a su país.

Labul declaró que tomó la medida después de cansarse de solicitar a la Dirección General de Migración que resolviera la situación de los extranjeros indocumentados en esa localidad.

Expresó que había solicitado el auxilio de Migración porque los haitianos ilegales "mantienen en zozobra" la comunidad de Santiago de la Cruz con el robo constante de ganado.

Aseguró que en lo que va de mes han sustraído más de 40 vacas, algunas de las cuales han sido recuperadas por la pronta intervención del Ejército dominicano.