Las bandas haitianas atacan dos aviones; Abinader dice que es terrorismo

El presidente Luis Abinader calificó ayer como un acto terrorista el ataque a un avión de Spirit Airlines por parte de bandas haitianas, cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Haití, obligando su desvío de emergencia a territorio dominicano.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, donde afirmó que la comunidad internacional debe declarar de manera inmediata a estas bandas como terroristas, porque han sobrepasado el límite, al atacar una aerolínea con personas inocentes.

"Es un acto terrorista, y si los países que le dan seguimiento y que ayudan a Haití no declaran a esos grupos, grupos terroristas, a esas bandas que atacan un avión con ciudadanos haitianos, quizás norteamericanos o de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares en Haití, totalmente inocentes de cualquier situación, y no declaran a esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son", expresó.

Dijo que la comunidad internacional no puede esperar un día más para colocarles ese calificativo.

"Nosotros las vamos a tratar, y las estamos tratando como bandas terroristas, sin ninguna condiciones. Si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar", aseveró.

La aeronave, que aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional del Cibao, tiene siete orificios de proyectiles, informó el gobernante.

Abinader indicó que están brindándoles toda la ayuda necesaria y que "ahí pudo haber pasado una tragedia".

Avión de JetBlue recibió un tiro La empresa JetBlue confirmó en horas de la noche a Diario Libre que uno de sus aviones también recibió un impacto de bala en el vuelo 935, con servicio programado de Puerto Príncipe, Haití, y que aterrizó sin incovenientes en el aeropuerto JFK de Nueva York. Dijo que aunque inicialmente la tripulación no reportó ningún problema, una inspección después del vuelo identificó que el exterior de la aeronave había sido impactado por una bala. "Nuestra principal prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y miembros de la tripulación. Debido a los disturbios civiles en Haití, hemos tomado la decisión de suspender todos los vuelos hacia y desde el país hasta el 2 de diciembre", indicó la compañía.

Deportaciones

El jefe de Estado enfatizó que seguirán deportando a los haitianos que se encuentren en el país que estén sin trabajar y sin documentos.

"Nosotros vamos a seguir deportando al que está en la calle, el que está ahí sin trabajar, al que no tiene

documentos ni tiene ninguna responsabilidad".

El mandatario se expresó en estos términos al ser abordado sobre la importancia de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario, ya que muchos tienen un permiso caducado.

"Vamos a tener un seguimiento a las asociaciones de productores trabajando con ellos, hasta que después venga una normalidad en Haití y puedan tener permisos de trabajo, que no lo pueden tener en estos momentos por las condiciones que sabemos", afirmó.

Aseguró que la seguridad de República dominicana está primero ante la crisis que enfrenta Haití.

La pregunta de Diario Libre Al ser cuestionado sobre la reunión que medios haitianos dicen que tuvo en Nueva York con el primer ministro saliente, Garry Conille, en la que habrían participado los cancilleres de ambos países, Abinader respondió: "Mira cualquier decisión que existe entre República Dominicana, en sus relaciones, nosotros siempre la vamos a informar y siempre van a ser públicas. No me quiero involucrar en las especulaciones ni en los temas internos que crean bastante inestabilidad en la política (...) si hay alguna decisión que afecte a la República Dominicana en relación con Haití eso siempre sería publicado".