Directora financiera de Industria y Comercio busca convertirse en miembro de la Cámara de Cuentas

Yasiris Germán Frías, oriunda del pueblo de Villa Altagracia, busca un nuevo ascenso en su carrera como contadora pública, postulándose como aspirante a miembro de la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD).

Germán Frías, de 40 años de edad y 15 de ejercicio profesional, ha trabajo en al menos tres instituciones gubernamentales con funciones vinculadas a procesos de fiscalización, control interno y financiero, y en dos entidades privadas como auditora senior y catedrática en la universidad INCE. Actualmente se desempeña como directora financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

"Tengo amplios conocimientos acerca de auditoría, mi experiencia principal es en auditoría tanto privada como pública. Creo en el sistema y creo que se puede hacer un buen trabajo técnico y transparente", explicó la servidora pública.

La contadora establece en su currículo que tiene un master en Políticas Públicas, una especialidad en Políticas Publicas, así como un master en Administración Financiera. Es miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD), auditora líder en Normas ISO-9001-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad y miembro de Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (Icpard).

A pesar de los escándalos que han empañado diferentes gestiones al frente de la Cámara de Cuentas, Germán Frías manifestó que no tiene miedo y mantiene firmes sus aspiraciones apostando a una gestión de calidad, trasparente y de revisión continua de la calidad. En esto último propone que la Cámara de Cuentas se certifique en las Normas ISO y pueda convertirse en un futuro en un referente internacional como ente auditor.

"A nivel personal no tengo miedo, aunque es un tema colegiado, que no depende de una persona, pero técnicamente tengo el conocimiento, la responsabilidad y la integridad, entiendo que puedo hacer un buen trabajo", aseveró.

Germán Frías considera que la CCRD debe someterse a la auditoría de un ente externo que certifique la buena gobernanza en esa entidad y se fortalezca la cultura de transparencia, celeridad, calidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.

El pasado 15 de octubre, una comisión de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Alfonso Genao, inició el proceso para sustituir o ratificar a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Desde esa fecha, la comisión ha estado recibiendo los expedientes de los postulantes y culmina esta recepción este jueves 28 de noviembre tras haber otorgado una extensión del plazo previamente establecido.

Solo 80 se han inscrito

Entre los requisitos que exigen a los aspirantes se destacan: no tener deudas con el Estado, un certificado de no antecedentes penales, una constancia de Compras y Contrataciones en la que se confirme que no son proveedores del Estado y su currículum.