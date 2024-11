El presidente de la Federación Nacional de Taxistas Estacionarios (Fenataes), Antonio Pérez Paulino, aplaudió este viernes las medidas anunciadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de aplicar pruebas de alcoholismo y reeducación a los choferes públicos y privados, incluso, de que se enseñe educación vial en los centros educativos, para cambiar la realidad de ser el primer país del mundo en muertes por accidentes de tránsito.

Dijo que esa es "una medida muy positiva", incluso, indicó que la institución que preside hace años que ya la ha venido aplicando esas medidas a sus taxistas, como es el antidoping.

"Inclusive, tenemos una supervisión permanente donde no permitimos que ningún taxista conduzca tomando bebidas alcohólicas, porque les ponemos sanciones drásticas", por lo que valoró los esfuerzos de las autoridades en aplicar esas medidas a todos los conductores del país.

Sin embargo, consideró que para que esas acciones sean efectivas, el Intrant no puede actuar solo, sino que debe contar con el apoyo de una serie de instituciones que de una manera u otra deben ser involucrada para lograr el éxito permanente de esas medidas.

"Nosotros estamos de acuerdo con la educación vial, las señalizaciones de las vías, sobre todo, en que el Intrant debe de enfocarse en las medidas que debe de tomar sean preventivas para evitar los accidentes de tránsito y no se está trabajando en eso y creemos que eso es vital", puntualizó.

"El Intrant no puede solo", advirtió, indicando que esas medidas preventivas que todavía no se han tomado en cuenta son "la señalización de las vías, la educación vial, la iluminación de las autopistas, como, por ejemplo, las vías del este están oscuras, etc., por lo que reiteró que de la única manera que la institución puede lograr el éxito de las medidas que ha anunciado, es si va acompañado de acciones de otras instituciones y de los actores involucrados.

"Lo hemos dicho y lo reiteramos, que el Intrant por sí solo no va a resolver los problemas graves que tenemos en el desorden y de tránsito que tenemos en el país, sino es con el concurso y la participación de los actores".

Pérez Paulino habló en rueda de prensa en el edificio de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), en Villa Juana, al demandar pensiones para los taxistas en ocasión de conmemorarse el 11 de noviembre el Día del Chofer.