"Eso no es bueno, a mí... cualquier cosa que provoque la inestabilidad en el país, a mí no me gusta", expresó este lunes el expresidente Hipólito Mejía sobre los recientes actos violentos protagonizados por nacionales haitianos.

Una pareja de haitianos supuestamente agredió el pasado domingo, con un arma blanca al personal médico en la emergencias del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras en Santo Domingo Este. En Constanza, otros haitianos intentaron asaltar a una señora y en represalia, la comunidad le quemó su casa.

Mejía llamó a tener paciencia y llevar las cosas en un ambiente de armonía y de paz.

"Es lamentable, pero la gente pierde los estribos", indicó el exmandatario.

Sin embargo, Mejía dijo que no le asusta este tipo de actos, porque sabe lo bien resguardada que está la frontera.

Mejía habló tras participar en un video difundido en las redes sociales, se evidencia cómo un paciente haitiano de 28 años y su pareja cometieron la agresión contra el personal de salud del referido centro.

A través de una nota de prensa, el hospital explicó que tras recibir al paciente y admitirlo en área de triaje, él y su esposa iniciaron la agresión al personal médico y de enfermería que prestaba servicios e incluso amenazaron con un arma blanca, tipo puñal.