Capitaleños desconocen como instalar la caja convertidora de señal a sus televisores

Algunos residentes de varios sectores del Gran Santo Domingo desconocen el proceso para instalar la caja convertidora de señal a sus televisores, lo que les permitiría acceder exclusivamente a la Televisión Terrestre Digital (TTD).

A pesar de que el pasado miércoles entró en vigencia el proyecto "Televisión Terrestre Digital", liderado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), algunos ciudadanos aseguran que estas cajas no funcionan.

"Muchas personas las tienen, pero no sabemos cómo se instalan", comentó María Mateo, del sector La 800 en Los Ríos. En nuestra visita, Mateo y su pareja intentaron conectar la caja convertidora a su televisor, pero el proceso fue un fracaso. En la pantalla apareció un mensaje que decía "sin señal".

Mateo explicó que estos equipos fueron entregados antes de las elecciones en agosto. Actualmente, no cuenta con la caja de cartón donde le fue entregada ni con los papeles que podrían indicar las instrucciones de instalación. Además, mencionó que no usan servicios de cable y solo ven televisión por internet.

"Aquí tenemos como cuatro cajas y ninguna funciona. Yo lo he intentado y nada. Cuando las trajeron dijeron que se activarían después de las elecciones", comentó una vecina de Mateo, al escuchar la conversación.

El compañero de Mateo también mencionó que en el sector se rumorea que las "cajas convertidoras" son un fraude, ya que se entregaron antes de las elecciones, y para recibirlas se les solicitaba a las personas su cédula.

Kenia García, otra residente del barrio Los 800 en Los Ríos, al ser cuestionada sobre el tema, se mostró confundida. Afirmó que había recibido la caja, pero que no la había intentado probar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/22112024---uso-de-decodificadores-digitales-en-barrios---matias-boncosky04.jpg (MATIAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/22112024---uso-de-decodificadores-digitales-en-barrios---matias-boncosky05.jpg (MATIAS BONCOSKY)

Las opiniones sobre la entrega de las cajas estaban divididas: algunos aseguraban que sí las recibieron, pero no las probaron, mientras que otros indicaban que no estaban presentes cuando se realizó la entrega, por lo que no recibieron el equipo. Muchos otros afirmaron que las habían probado, pero que no funcionaron.

"A todo el mundo aquí le trajeron esas cajas hace mucho tiempo, pero no han funcionado", dijo la señora María Disla, residente en la calle Ramón Cáceres, de Cristo Rey.

Por su parte, Joanny Encarnación comentó que en su casa intentaron instalar la caja cuando la trajeron, pero no funcionó. Sin embargo, en la casa de su amiga Lisbeth, a quien visitó la noche anterior, sí estaba funcionando correctamente y se veían todos los canales. "A ella le funcionan todos los canales y muy bien", dijo Encarnación.

Sergio Rodríguez, residente de La Zurza, manifestó que desde que recibieron los equipos están esperando que vuelvan para activar la caja convertidora.

Rodríguez también intentó colocar el equipo, pero no tuvo éxito, ya que uno de los pasos indicados en el manual es "desconectar la antena del televisor y conectarla a la caja convertidora", y él no posee antena, ya que solo utiliza televisión por internet.

Número para ayudar a los ciudadanos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/22112024---uso-de-decodificadores-digitales-en-barrios---matias-boncosky02.jpg Indotel ha ampliado el horario de atención al usuario para que los ciudadanos que necesiten ayuda con la instalación de la caja convertidora. (MATIAS BONCOSKY)

Con el objetivo de facilitar la transición digital, Indotel ha extendido el horario de atención al usuario para que los ciudadanos que necesiten ayuda con la instalación de la caja convertidora puedan recibir asistencia oportuna y acceder al servicio de televisión digital.

Las personas que requieran ayuda pueden comunicarse con la Dirección de Atención al Usuario de Indotel al 809-732-5555, donde personal de la institución está ofreciendo soporte en horario extendido de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y los sábados hasta la 1 de la tarde.

¿Cómo obtener la caja?

Al comunicarse con Indotel, los ciudadanos recibirán información sobre cómo conectar las cajas convertidoras de señal. También podrán informarse si necesitan el aparato, ya que aquellos con televisores análogos que usan antena y no tienen servicio de cable pueden solicitarlo.

¿Para qué son estas cajas convertidoras?

Indotel explicó que estas cajas convertidoras tienen como objetivo ajustar la infraestructura técnica de la televisión nacional para cumplir con las directrices de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), de la que el país es signatario. Esta transición permitirá que el país se ponga a la par con otros en América Latina.

Etapas de la transición

La primera fase de la transición comprende el Gran Santo Domingo , la región este completa y algunos municipios de San Cristóbal, donde ya se han distribuido 450,000 cajas convertidoras a igual número de hogares con televisores que no pueden recibir la señal transmitida por el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada ( ATSC , por sus siglas en inglés), el estándar utilizado en Estados Unidos, que comenzó su migración en 1996.

, la región este completa y algunos municipios de San Cristóbal, donde ya se han distribuido 450,000 a igual número de hogares con televisores que no pueden recibir la transmitida por el Comité de Sistemas de Avanzada ( , por sus siglas en inglés), el estándar utilizado en Estados Unidos, que comenzó su migración en 1996. La segunda fase abarcará la región del Cibao , y la tercera, el sur del país. Se espera que, en un año, se hayan instalado 940,000 convertidores , uno por familia.

, y la tercera, el sur del país. Se espera que, en un año, se hayan instalado 940,000 , uno por familia. En total, el ATSC descodificará la señal de 25 canales, de los cuales 21 son de alcance nacional y tres son regionales, según explicó Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel.

El proyecto tiene una inversión superior a los 20 millones de dólares, monto que ya fue desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya evaluación previa determinó que el país necesitaría esa cantidad de convertidores.

Hasta la fecha, Indotel ha entregado 450,000 cajas convertidoras para completar el apagón analógico.