El presidente Luis Abinader pide a las mujeres víctimas de violencia que la reporten

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pidió este lunes 25 de noviembre a las mujeres que sufren violencia que “la reporten”.

El mandatario fue cuestionado en LA Semanal con la Prensa sobre las medidas que su gobierno está tomando para combatir la violencia familiar y los feminicidios en el país, a propósito de que este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Abinader señaló que uno de los grandes desafíos sigue siendo la violencia no reportada, lo que limita la capacidad del gobierno de intervenir a tiempo. "El problema radica en los casos que no son reportados. Si las mujeres no denuncian, el gobierno no puede actuar con la efectividad que se requiere", explicó el presidente.

En ese contexto hizo un llamado a las mujeres que sufren violencia a que denuncien a sus agresores. "Hemos avanzado mucho en los casos que son reportados, pero el problema son los casos que no son reportados. Es fundamental que las mujeres reporten a los que las están violentando y acosando, para que podamos ofrecerles la mayor seguridad posible", enfatizó.

"Yo les pido a todas las mujeres que sufren de violencia que reporten a los que le están afectando y las están acosando" Luis Abinader presidente de República Dominicana “

Feminicidios: una tragedia

El presidente manifestó que los feminicidios son una "verdadera tragedia", no solo para las víctimas directas, sino para sus familias y comunidades. "Un solo feminicidio es demasiado", aseguró el mandatario, reconociendo la magnitud de la violencia de género en la sociedad.

Explicó que las primeras víctimas son las mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas, pero también los victimarios se convierten en víctimas, ya que sus vidas se ven marcadas por la violencia, al igual que los hijos y familiares de las mujeres violentadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/25/whatsapp-image-2024-11-25-at-5.23.25-pm--1.jpeg Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El presidente, al reconocer que los feminicidios siguen siendo una problemática grave, señaló que, a pesar de las estadísticas preocupantes, el gobierno ha implementado medidas para reducir el número de víctimas.

Dijo que, durante los primeros tres meses de su anterior administración, se dio un paso importante en la creación de espacios de protección para las mujeres víctimas de violencia.

"Desde que llegamos al gobierno, lo primero que hicimos fue ampliar las casas de acogida. De tres, las llevamos a diecisiete", afirmó Abinader, destacando la importancia de estas instalaciones como refugios seguros para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Lucha contra la violencia de género

Aunque Abinader reconoció que el nivel de feminicidios sigue siendo alto en el país, destacó que los datos muestran una tendencia a la baja en los últimos años:

Entre 2016 y 2019, se registraron 355 feminicidios , mientras que entre 2020 y 2023 fueron 274, a pesar del aumento de la población.

, mientras que entre 2020 y 2023 fueron 274, a pesar del aumento de la población. Aunque esta reducción es significativa, el presidente subrayó que "274 feminicidios siguen siendo demasiados".

Abinader también destacó la importancia de la colaboración entre diversas instituciones gubernamentales para abordar esta problemática. Mencionó el trabajo conjunto del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional en la prevención y atención de los casos de violencia.