Acusan a supuesto líder de punto de drogas de matar a joven tras discusión en Villa Mella

Un joven fue ultimado la tarde de ayer, viernes, de un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de un hombre señalado como líder de un punto de drogas en el sector Mata San Juan, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Yeudy Montero de la Cruz, conocido como El Varón, de 32 años, quien habría tenido una discusión previa con el agresor tras, según sus familiares, rondar cerca de su negocio. Según testigos, el acusado ya le había advertido en otra ocasión que acabaría con su vida.

De acuerdo con declaraciones de los familiares de Montero de la Cruz, el pasado 9 de noviembre el agresor le disparó en sus partes íntimas, lo que lo mantuvo ingresado en el Hospital Ney Arias Lora hasta la semana pasada.

Ayer, mientras Montero visitaba a un familiar, el agresor lo interceptó nuevamente y, sin mediar palabras, le disparó directamente en la cabeza.

Aunque los familiares de la víctima admitieron que Yeudy consumía sustancias controladas, aseguraron que nunca tuvo problemas con nadie en el barrio y entendía que la discusión que el joven había tenido con su agresor era algo sin importancia.

"Él lo mató porque pensaba que mi hermano tenía una pistola y que se iba a vengar por el disparo anterior, pero no era así. Yo le aconsejé muchas veces que se mudara del barrio, pero no me hizo caso", expresó un familiar que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Lamento La familia lamentó profundamente lo sucedido, recordando que en varias ocasiones intentaron convencer a Montero de abandonar el consumo de sustancias y enfocarse en cuidar de sus tres hijos, quienes ahora quedan en la orfandad.

El cuerpo de Yeudy Montero de la Cruz permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y será sepultado esta tarde en el cementerio Los Casabes, en Santo Domingo Norte.

Familiares temen por sus vida

Los familiares de Yeudy manifestaron que se verán obligados a mudarse del sector, ya que temen que el agresor pueda atentar contra ellos.

Asimismo, denunciaron que las autoridades no han tomado medidas al respecto y que el presunto homicida continúa realizando sus actividades ilícitas "a sus anchas".

En relación con el caso, también se vincula a una mujer que actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Según informaron, la mujer tiene una orden de arresto emitida por su presunta implicación en los hechos.