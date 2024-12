Coopnama posesiona encargados regionales en Neyba y La Vega

El Prof. Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), juramentó a los nuevos encargados regionales de las oficinas de Bahoruco con asiento en el municipio de Neyba y al de la provincia de La Vega.

Los nuevos incumbentes son los profesores Cesarín Acosta Duval y Juan Victorino Santos Ayala.

En el acto de juramentación el profesor Santiago Portes, expresó que por cultura organizacional Coopnama es una empresa de grandes virtudes, integrada por hombres y mujeres preparados y con planificación, gracias a las orientaciones de la gerencia de educación.

"Hoy estamos aquí refrendando nuestra cultura de calidad, trabajo y dedicación. Estamos seguros de que seguirán trabajando de manera normal y con el mismo compromiso y calidad para los socios", puntualizó.

De su lado, Lucas Figueroa Lapaix, gerente general, explicó que en la institución se trabaja y actúa pensando en la búsqueda del bienestar y la mejoría de los socios y socias.

Fue enfático en la necesidad de que todos hagan un esfuerzo para hacer de Coopnama, una empresa que perdure en el tiempo y el espacio, manteniendo esa importante cultura de institucionalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/12/c88e5274-2125-4f72-aeab-9c1e9e72e6cf.jpg

En su intervención, el profesor Cesarín Acosta Duval, nuevo encargado de la Oficina Regional de Neyba expresó que Coopnama es una institución fuerte, gracias a los hombres y mujeres que la integran, aseguró que la cooperativa continuará trabajando para seguir siendo el número uno en el sector cooperativo.

El ahora encargado de la Oficina Regional de la provincia de La Vega, profesor Juan Victorino Santos Ayala manifestó que "es de gran orgullo ser dirigente de la institución. Recibo esta designación con humildad y me comprometo a hacer siempre lo correcto y que Dios me ayude a no flaquear".

De los órganos sociales estuvieron presentes los profesores, Octavio Bremón, vicepresidente; Felicia Contreras, secretaria; Zoila Mateo, tesorera; Manuel Gómez Mella, consejero de la Región Suroeste; Baldemar Romero, de la región Santo Domingo I; Arsenio Sepúlveda, consejero de la región Santo Domingo II; Alberto Durán, de la región Nordeste I; Luis Jiménez, región Nordeste II; Pablo Rosario, de la región Nornordeste; Hamilton Pérez, de la región Nordeste II.

El Consejo de Vigilancia estuvo representado por los profesores José Agustín Hernández y Alan Santana. Mientras que también estuvieron presentes los profesores José Fabio Durán y Miguel Pérez, presidente y suplente, respectivamente, del Comité de Crédito, refiere una nota de prensa.

Del staff administrativo estuvieron, Lucas Figueroa Lapaix, gerente general; Kenedy García Álvarez, gerente de Recursos Humanos; Ubaldo León, gerente de Educación; Wilfredy Severino, oficial de cumplimiento; Alberto Sandoval, gerente de TICs; Aridio Ogando, gerente de tienda y Edgar Carpio, subgerente de Tic.

Así mismo, personalidades locales como la gobernadora de Bahoruco, Marie Esther Díaz; el director regional de Educación en Neyba, Alexander Colón Cedeño, entre otros.