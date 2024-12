Una poca gerencia y falta de unión: los fallos en la Cámara de Cuentas

Durante la gestión que inició en el año 2021, la Cámara de Cuentas sufrió de una nula gerencia, falta de comunicación y un débil trabajo en equipo, unos fallos que fueron expuestos por la miembro titular Elsa Peña, quien fue evaluada ayer para repetir por otro período en la entidad.

Una comisión de diputados entrevistó a Peña, quien busca ascender de miembro titular a presidenta de la Cámara de Cuentas. Tras su evaluación, la funcionaria reveló que la institución está bajo ataques por la falta de una gerencia de calidad.

En ese sentido, dijo que si los diputados deciden dejarla en su mismo puesto, como miembro titular, no trabajaría en la Cámara de Cuentas si el órgano fiscalizador sigue bajo la presidencia de Janel Andrés Ramírez.

"No, creo que no", fue la respuesta exacta de Peña al ser preguntada sobre la permanencia de su trabajo con Janel a la cabeza.

En ese sentido, reconoció que el trabajo en equipo es una debilidad en la Cámara de Cuentas y dijo que en la entidad se debe fomentar la participación activa de todos los miembros titulares.

Poca unión

Expresó que el deber de la presidencia es mostrar a los titulares todas las debilidades y fortalezas de la institución para que se debatan en una mesa de trabajo, por lo que aseguró que el trabajo en equipo también fue débil.

No hay comunicación

Señaló que la falta de comunicación y del debido trabajo en equipo, obstaculizó el funcionamiento efectivo , aunque no mencionó textualmente a ningún miembro titular, criticó la dinámica interna.

Tras salir de una breve entrevista con la comisión evaluadora, donde solo un legislador le hizo preguntas, Elsa Peña expresó que si llega a la presidencia de la Cámara de Cuentas, haría encuentros constantes con la ciudadanía y con la prensa y expondría a los funcionarios que no trabajan correctamente en la institución.

"Si no, no hubiera tantas cosas diciendo que todos somos iguales. No somos iguales. Yo me pasé mis cuatro años trabajando y los tengo ahí para demostrarlo", expresó al referirse a sus compañeros del Pleno.

Junto a ellos, la funcionaria estuvo a punto de ser destituida en el 2023 bajo acusaciones de ocultamiento de auditorías, trabas en las labores y usurpación de funciones. Tres de los miembros titulares serán evaluados por los diputados para seguir en sus cargos hasta el año 2029.

El fallido juicio político Tras encabezar entrevistas públicas donde se denunciaban unos a otros, los cinco titulares de la Cámara de Cuentas fueron investigados por la Cámara de Diputados y allí se determinó que los funcionarios cometieron actos ilícitos, originados por su falta de unión. En consecuencia, un equipo de legisladores recomendó un juicio político en el Congreso para destituir a los titulares, pero el proceso nunca avanzó porque la oposición de la pasada gestión legislativa, con más fuerza para detener proyectos, frenó el proceso por ser "excesivo".