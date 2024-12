Titular de la Cámara de Cuentas no continuaría en la entidad si sigue presidida por Janel Ramírez

Otra miembro titular de la Cámara de Cuentas fue evaluada este jueves para seguir en el Pleno de la entidad auditora y, después de su examen, aseguró que no repetiría en su cargo si la entidad sigue bajo la presidencia de Janel Andrés Ramírez.

Elsa Peña, quien es titular de la Cámara de Cuentas desde el 2021, ahora quiere ser la presidenta del órgano fiscalizador y, aunque estuvo a punto de ir a un juicio político por supuestos actos ilícitos en la institución, dijo que tiene todas las condiciones morales y profesionales para dirigir la entidad.

"No, creo que no", fue la respuesta exacta de Peña al ser cuestionada sobre si seguiría como miembro titular del Pleno de la Cámara de Cuentas bajo la presidencia actual de Janel Ramírez.

En ese sentido, reconoció que el trabajo en equipo es una debilidad en la Cámara de Cuentas y dijo que en la entidad se debe fomentar la participación activa de todos los miembros titulares.

Expresó que el deber de la presidencia es mostrar a los titulares todas las debilidades y fortalezas de la institución para que se debatan en una mesa de trabajo, por lo que aseguró que el trabajo en equipo también fue débil.

Peña señaló que la falta de comunicación y del debido trabajo en equipo obstaculizó el funcionamiento efectivo de la Cámara de Cuentas y, aunque no mencionó textualmente a ningún miembro titular, criticó la dinámica interna.

Valora su trabajo

Tras salir de una breve entrevista con una comisión de diputados, Elsa Peña expresó que si llega a la presidencia de la Cámara de Cuentas haría encuentros constantes con la ciudadanía y con la prensa y expondría a los funcionarios que no trabajan correctamente en la institución.

"Si no, no hubiera tantas cosas diciendo que todos somos iguales. No somos iguales. Yo me pasé mis cuatro años trabajando y los tengo ahí para demostrarlo", expresó Peña al referirse a sus compañeros del Pleno.

La funcionaria precisó que durante su gestión de cuatro años impulsó 80 auditorías y agregó que se mantuvo al margen de las críticas contra la Cámara de Cuentas que iban desde falta de trabajo hasta el ocultamiento de auditorías.

El miembro titular Mario Fernández atribuyó las críticas contra la Cámara de Cuentas a un financiamiento de sectores corruptos para hacer una campaña sucia, pero Peña se desligó de esas acusaciones e insistió en que no se involucró en los escándalos porque nunca tuvo pruebas.

Sobre la poca productividad en la Cámara de Cuentas, Peña respondió que en la entidad no existe una gerencia de calidad porque desde la presidencia se hacen múltiples funciones como elaboración de agendas del Pleno y su posterior seguimiento.

Aunque actualmente está en el ojo público por las graves acusaciones que pesaron en su contra en el año 2023, Peña quiere volver a la Cámara de Cuentas hasta el año 2029, pero ahora como presidenta de la entidad y asegurando que su vasta experiencia le valdrá para obtener el máximo puesto.

Las evaluaciones

Desde el lunes, la Cámara de Diputados encabeza entrevistas para evaluar a más de 200 aspirantes que quieren ser parte de la Cámara de Cuentas.

Tres miembros titulares actuales de la entidad serán reevaluados para repetir en sus cargos a pesar de que en el 2023 casi son destituidos de sus cargos bajo acusaciones de usurpación de funciones, trabas en las labores y ocultamiento de importantes auditorías.