¿Se cumplió el "Año de los bomberos"?

Los bomberos de la República Dominicana representan una figura de nobleza y heroísmo, que ha ganado relevancia en tiempos recientes, no solo por su valentía en tragedias como la ocurrida el pasado año en San Cristóbal, sino también ante la demanda creciente por mejoras de sus condiciones laborales.

Este 2024 fue proclamado como el "Año de los Bomberos", un gesto simbólico que buscó reconocer a estos servidores públicos, con un aumento salarial de 15,000 pesos, un 10% de compras en distintos supermercados, y la afiliación al seguro de salud. Así como otras reinvindicaciones como un seguro de vida con un tope de 700 mil pesos por incapacidad permanente y 500 mil pesos por muerte accidental o desmembramiento.

Sin embargo, estas mejoras no llegan a todos por igual. Mientras que en algunas jurisdicciones los bomberos avanzan hacia mejores condiciones, otros siguen luchando por sobrevivir con sueldos que no superan los 12 mil pesos.

A diferencia del Distrito Nacional, en los municipios más pequeños los bomberos continúan enfrentando graves carencias, un ejemplo de ello es Santo Domingo Oeste, donde la falta de personal y las deficiencias llevan a muchos en fase de ingreso a abandonar el servicio mientras esperan un nombramiento por la ausencia de pagos, que pueden tardar hasta tres meses.

´´No estamos completos de personal, no tenemos bomberos preparados porque se nos van cuando pasan dos meses que nosotros no podemos de los recursos que está por fuera darle algo pues se van porque no se les pueden garantizar el pago´´, enfatizó el comandante Fernando Arturo Santana, jefe de operaciones en Santo Domingo Oeste.

Agregó que la demarcación enfrenta un déficit del 300 por ciento en el personal necesario para cubrir toda la circunscripción, que incluye el cuartel general en la zona industrial de Herrera, Hato Nuevo, Las Palmas y la Autopista 30 de Mayo después del peaje. La situación es especialmente crítica en dos de estas estaciones, donde, al momento de atender emergencias, se quedan completamente vacías, dejando a las comunidades sin la cobertura necesaria en momentos de crisis.

En ese sentido indicó que lo mismo ocurre en otras zonas, y con los chóferes, siendo estos uno de los principales flagelos que viven, luego que les fue quitada la potestad de realizar nombramientos.

Al hablar sobre la valoración de este año lo catalogó como una mera frase a la que le faltó mucho por accionar.

´´Para mí solo fue una frase porque se concluyó con el aumento de salario mínimo de 15.000 pesos. ¿Qué aumentaron? 3.000 pesos. A pesar de quizás la intención del Gobierno, hasta ahí llegó el año del bombero, que ya finalizó´´, dijo.

Piden ayuda a empresarios

En la medida en que el año llega a su fin, los bomberos de esta circunscripción deben recurrir a la ayuda de empresarios y el alcalde para poder completar el presupuesto y continuar operando, quienes cooperan sin embargo se mantiene el vacío.

"El Estado debe entender la realidad del servicio que prestamos, no podemos seguir siendo vistos solo como una ONG", enfatizó Santana.

Distrito Nacional

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional cuenta con un sistema más integral y organizado que en otras demarcaciones, manteniendo 15 estaciones y un equipo compuesto por más de 290 bomberos asalariados y 500 voluntarios.

Según el Coronel Generado de Jesús Rodríguez, director técnico del cuartel general de la Capital, este ha sido un año de avances significativos para la demarcación.

"Hemos recibido apoyo adicional de la Alcaldía, y en términos de capacitación, nuestros miembros han participado en entrenamientos en San Juan, Puerto Rico. Además, a través del Gobierno Central, hemos recibido fondos para implementar mejoras, como descuentos con compañías de telecomunicaciones y la implementación de seguros para nuestros miembros. Este ha sido un año de avances importantes", expresó Rodríguez.

A pesar de estos avances, subrayó que el principal desafío sigue siendo cubrir las crecientes demandas de la población. "Nuestro objetivo es cumplir con las necesidades de la comunidad. Con 14 salidas diarias desde 15 estaciones, estamos operando dentro de los estándares internacionales, aunque seguimos enfrentando retos significativos", concluyó.