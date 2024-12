Ochenta y ocho parejas contrajeron nupcias este viernes en la tradicional boda colectiva organizada cada año por el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, en el Distrito Nacional.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert explicaron que Dios es el creador del pacto matrimonial entre el hombre y la mujer, y por ello, un matrimonio fuera de este pacto "es una unión en la que Dios no tiene responsabilidad alguna".

Este evento ha celebrado la unión de más de 2,000 parejas a lo largo de los años.

"Este paso fomenta los valores dentro de la familia y sirve de ejemplo para los hijos sobre lo que es el matrimonio y su importancia", aseguró el pastor Bogaert.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-06.jpg Este evento ha celebrado la unión de más de 2,000 parejas a lo largo de los años. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

La pastora Montserrat afirmó: "Todavía hay personas que creen en el matrimonio. Estas 88 parejas que han decidido casarse son una muestra de ello, ya que el matrimonio es el fundamento de la familia".

Alis Aristi, quien llevaba 16 años en unión libre con su pareja, y que para ella casarse era un sueño, comentó: "Si tenemos a Jesús y buscamos su presencia, Dios pone todo en orden. Esta es una experiencia muy linda, y le aconsejo a todos las parejas que den el paso hacia un matrimonio certero y verdadero".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-04.jpg Una de las parejas que contrajo nupcias este viernes en la iglesia Monte Dios Horeb. (KEVIN RIVAS)

Aristi contó que sus padres estuvieron juntos durante 33 años, pero nunca se casaron por la iglesia. Para ella, este momento fue un sueño cumplido y un reto personal alcanzado.

José Francisco Rodríguez, esposo de Alis, expresó que esta decisión les permite ser un ejemplo para sus dos hijos, y que deben tomarla con valor y determinación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-08.jpg (KEVIN RIVAS)

Francisco Pérez (60 años) y Estela Rivera (52 años) vivieron durante 24 años en unión libre y procrearon dos hijos. La decisión de casarse por la iglesia surgió después de notar un cambio positivo en sus vidas.

Pérez comentó: "Tomamos esta decisión para poner nuestra relación y hogar en orden. Vemos la alegría en los rostros de nuestros hijos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-09_1.jpg Maireni Soriano y Geovanny Félix. (KEVIN RIVAS)

Otra pareja que participó en el evento fue Maireni Soriano y Geovanny Félix, quienes renovaron sus votos luego de 10 años de matrimonio.

"Creemos que el matrimonio es el fundamento, y estamos convencidos de la visión de la iglesia. Queríamos renovar el pacto ante Dios", explicó Soriano.

Geovanny añadió que las parejas que se unen ante Dios cuentan con un manto espiritual que las protege, y destacó que buscan ser un ejemplo para sus hijos, manteniendo la bendición en su familia.

El divorcio

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-31.jpg Pastor Miguel Bogaert. (KEVIN RIVAS)

Según el pastor, las altas tasas de divorcio se deben a la falta de comprensión sobre el propósito del matrimonio. Muchos dan este paso por atracción o por razones superficiales, pero no entienden que el matrimonio va más allá del amor físico y debe basarse en un propósito común.

Al ser cuestionado sobre este tema dijo, que muchas parejas ven el matrimonio como un proceso de adaptación más que como una unión basada en el amor, lo que lleva a que no se preparen adecuadamente para convivir.

La clave para un matrimonio duradero

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-24.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-25.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-27.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-26.jpg

La recomendación principal del pastor Bogaert es "buscar a Cristo". Explica que los principios cristianos permiten a las parejas entender cómo llevar una relación matrimonial.

"Las personas que conocen la palabra de Dios y sus principios no piensan en el divorcio. Mi esposa y yo tenemos 34 años de casados, y a mí nunca me ha pasado por la cabeza divorciarme, porque mi matrimonio está basado en los principios de la palabra: amor, respeto, ayuda mutua, espontaneidad... y esas cosas fuera de la iglesia no se trabajan", subrayó-

El pastor también destacó que el matrimonio es la empresa más grande que puede tener una persona, pero muchas parejas no se educan adecuadamente para mantener su unión. "Toda relación que no invierte tiempo y sabiduría en la palabra de Dios fracasa", sostuvo.

En su mensaje a las parejas casadas, el pastor recomendó como elementos esenciales para tener un hogar fortalecido en Cristo: la oración, la fe, la palabra, el amor incondicional, el respeto mutuo, una buena comunicación, transparencia, fidelidad y trabajo en equipo.

Aliados del gobierno

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-32.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-02.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-21.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-11.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/13122024-84-parejas-se-casan-eniglesia-monte-de-dios---kevin-rivas-01.jpg

El pastor afirmó que "lo ideal es que el gobierno entienda que su mejor aliado somos nosotros, la iglesia. Si pudiéramos intervenir en las familias, muchas cosas mejorarían, porque no es solo un problema del gobierno, sino también de educación y de familia".

Como ejemplo, mencionó los casos de hijos que sufren situaciones de violencia entre sus padres, los cuales pueden resolverse trabajando con la familia mediante psicólogos, especialistas y los valores de la fe. "Nosotros somos los que estamos en la calle", aseguró.

Bogaert agregó que, para restaurar, fortalecer y transformar los hogares, es necesario aplicar los principios de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, guiando a las personas a manifestar amor y perdón.

El simbolismo

Este evento tiene un gran significado, ya que sella el amor y compromiso de las parejas de una manera aún más profunda, reconociendo a Dios como el centro de sus vidas y relaciones, informó el pastor Miguel Bogaert.

El acto, celebrado en el auditorio de la Iglesia Monte de Dios, estuvo precedido por una atmósfera espiritual especial, adornada por las suaves notas de un saxofón y delicadas flores blancas.

¿Cómo participar el próximo año?

Para participar en la boda colectiva, en la que ya se han casado alrededor de 2,000 parejas, es necesario tener el deseo de poner el matrimonio en orden ante Dios, bautizarse y formalizar la unión ante el registro civil.