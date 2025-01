Incendio destruye vivienda de dos niveles en Santiago

Un incendio consumió por completo una edificación de dos niveles que operaba como colmado y vivienda en la planta baja y albergaba cuatro pensiones en un segundo piso, en la calle 20 del sector San José La Mina, al sur de Santiago.

El incidente ocurrió en la noche del viernes y dejó a varias familias de nacionalidad Haitiana en la intemperie y significativas pérdidas materiales.

Gilbert Felison, propietario del colmado y uno de los inquilinos de las pensiones, narró a Diario Libre el dramático momento.

"En la segunda planta no había nadie, estábamos sentados abajo. Entonces, vimos el fuego que estaba saliendo. No sabemos si fue un cortocircuito, pero creo que tuvo que ver con algo de la luz. Nosotros no salimos heridos, pero no se salvó nada: la cama, la estufa, los muebles, el juego de comedor, todo lo que teníamos", sostuvo uno de los afectados.

Pérdidas totales

El incendio movilizó rápidamente varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes lograron controlar las llamas. Sin embargo, el fuego arrasó con la estructura y todos los bienes del colmado y las cuatro pensiones, habitadas por ciudadanos haitianos.

Aunque no se reportaron víctimas humanas, las pérdidas materiales son totales, dejando a las familias afectadas en una situación de extrema vulnerabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/04/whatsapp-image-2025-01-04-at-1.07.03-pm.jpeg Las llamas consumieron por completo el colmado y las cuatro pensiones, dejando a varias familias sin hogar ni pertenencias. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/04/whatsapp-image-2025-01-04-at-1.07.02-pm.jpeg La casa quedó totalmente destruida. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/04/whatsapp-image-2025-01-04-at-1.10.01-pm.jpeg Gilbert Felison, propietario del colmado y uno de los inquilinos de las pensiones. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Hipótesis preliminares

Las autoridades investigan el origen del incendio, y una de las hipótesis más fuertes apunta a un posible cortocircuito en la instalación eléctrica del inmueble.

Apoyo comunitario

La comunidad del sector San José La Mina ha comenzado a organizarse para apoyar a los afectados, quienes enfrentan ahora el desafío de reconstruir sus vidas.

"Es un golpe muy fuerte, pero agradecemos que nadie salió herido. Ahora nos toca empezar de nuevo", añadió Felison.

Las autoridades locales evalúan posibles medidas para asistir a las familias damnificadas mientras se realizan las investigaciones correspondientes.