Mujer que presentó restos de su hija ante fiscalía de Higüey recibe protección y asistencia especial

El Ministerio Público informó la noche de este martes que la mujer que se presentó en la mañana en la Fiscalía de Higüey, provincia La Altagracia, con la osamenta de su hija fallecida, se encuentra bajo su protección y que actualmente se realizan las diligencias de lugar para que reciba la atención y asistencia especializada que requiere su situación.

A través de una nota de prensa, el organismo persecutor indicó que la Fiscalía de Higüey ha intentado localizar a los familiares de M.C. para ponerles al tanto, pero hasta el momento no ha sido posible.

Señaló que en cuanto al caso que involucra la muerte de la adolescente Yeira Idraivia Encarnación Correa, de 16 años e hija de la señora, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando la joven se encontraba en un balneario junto con otros adolescentes y un joven de 18 años, en horas de la noche.

Destacó que, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la adolescente falleció de asfixia por inmersión, sin presentar signos de violencia.

"La posibilidad de una violación sexual fue descartada tras los resultados de la autopsia, donde no se encontraron rastros de esperma ni violencia", sostuvo el Ministerio Público en el documento de prensa.

El organismo persecutor explicó que se están realizando todas las investigaciones correspondientes. Además, apuntó que se procesaron a personas por estar acompañadas de menores en horario nocturno.

Añadió que también se trabaja en una querella depositada por la madre en la fiscalía, tipificada bajo el delito de sustracción de menores.

El acto causó desconcierto

En un video difundido este martes en las redes sociales se puede observar a la señora llegar a la fiscalía de Higüey con una bolsa y tirar en el piso las osamentas que atribuye a su difunta hija.

"Yo vine para que se la coma la fiscalía. Han pasado diez meses y nadie me dice nada de lo que le pasó. Ella andaba con un grupo y la fiscalía no me ha dicho nada, solo me tienen dando vueltas y mareándome", expresó la mujer en el audiovisual, visiblemente indignada y molesta.

Mientras caminaba alrededor de los restos humanos, la señora manifestó que se siente impotente por lo ocurrido con su hija y que su acción era una forma de llamar la atención de las autoridades.

"Soy una madre impotente. ¿Tú crees que a mí no me duele haber sacado a mi hija de allí, para llamar la atención? Que me maten si quieren, ya yo estoy muerta hace diez meses", expresó.