Hombre al que le cayó poste de luz a su carro y lo aplastó: "Dios me salvo de ahí"

El conductor de un cabezote derribó la tarde de este miércoles un poste del tendido eléctrico, el cual, a su vez, aplastó un vehículo, cuyo conductor salió ileso. El hecho se registró en la calle Charles Sumner en la urbanización Fernández, en el Distrito Nacional.

El suceso ocurrió entre las avenidas Winston Churchill y Fernando Alberto Defilló, justo frente a Vegamóvil Multimarca. El conductor, identificado como el periodista Lázaro Medina, de 44 años, iba solo en el vehículo impactado con placa A004293. Afortunadamente, no sufrió daños.

El hecho ralentizó el tránsito en la zona y cortó la energía eléctrica, principalmente a dos comercios, incluido Vegamóvil.

Sin embargo, según el ingeniero Leonardo Montero, a cargo de la jornada de reparación de la empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana, el corte no afectó la línea eléctrica principal, sino únicamente un ramal, por lo que el servicio en la zona no sufrió grandes interrupciones.

Además, informó que la situación se solucionará rápidamente. "Se estima que, para mañana por la mañana, el servicio estará completamente restaurado. Trabajaremos hoy hasta solucionarlo. El suministro será restablecido a más tardar a la una de la madrugada de este jueves."

Lázaro Medina salió sin ningún rasguño

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/64c16019-b262-4815-a13a-6477aac166b5.jpg Lázaro Medina. (JESSICA LEONOR)

El accidente no solo dejó sin luz a los comercios cercanos, sino que también puso en peligro la vida de Lázaro Medina, quien fue el principal afectado en el accidente.

Medina trabaja por la mañana en una entidad gubernamental y, al momento del accidente, estaba saliendo de su trabajo para dirigirse a su segundo empleo en el periódico El Nacional, donde labora como periodista.

Medina relató a Diario Libre que, al salir de la entidad gubernamental, se encontró con un pequeño tapón vehicular en la zona. En ese momento, una patana que venía saliendo de una calle transversal comenzó a arrastrar los cables eléctricos, lo que terminó causando la caída del poste, el cual cayó sobre su carro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/d255c953-f3cc-46f7-8534-48842fbb8e34.jpg Un cabezote derribó la tarde de este miércoles un poste del tendido eléctrico. (JESSICA LEONOR) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/3eb8a024-16d6-45aa-b2bb-6a8fe34b996d.jpg Un cabezote derribó la tarde de este miércoles un poste del tendido eléctrico. (JESSICA LEONOR) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/1475f544-494f-494c-9a88-1bfca373755f.jpg Un cabezote derribó la tarde de este miércoles un poste del tendido eléctrico. (JESSICA LEONOR)

"De repente sentí el impacto. Había un vehículo delante de mí que se movió cuando el alambre comenzó a desprenderse. No me dio tiempo a reaccionar, sentí el impacto encima de mí y dije, ´me voy a electrocutar´", compartió Medina.

"Salí rápidamente. Gracias a Dios no tengo ningún rasguño, Dios me saco de ahí vivito y coleando, porque creo en Dios" Lázaro Medina Conductor afectado “

Medina, quien temía ser electrocutado al ver que un cable de alta tensión caía cerca de su vehículo, reaccionó de inmediato, quitándose el cinturón de seguridad y saliendo del carro de marca Honda.

A pesar de que el vehículo resultó dañado en el costado izquierdo, Medina se mostró agradecido, ya que el impacto no lo aplastó.

"Vi que el vehículo ya estaba aplastado, pero Dios me protegió, y del lado que yo estaba no se aplastó. Sentí el impacto en la cabeza, pero no fue un golpe fuerte, solo un poco aturdido, quizás por la impresión", explicó.

El conductor

En cuanto a la responsabilidad por los daños, Medina explicó que el conductor de la patana pertenece a una empresa de transporte que ofrece servicios a varias empresas.

Respecto a los daños causados a su vehículo, Medina detalló que la empresa de transporte asumirá la responsabilidad del accidente.

"Ellos tienen seguro completo, así que se encargan de resolverlo, pero los daños no son fáciles de reparar, hay que reemplazar las partes dañadas, ya que no se puede reparar este tipo de daños, prácticamente hay que reconstruir el vehículo", agregó.

Otros hechos similares en la zona

Según Medina, no es la primera vez que se reporta un incidente similar en la misma zona, debido a la baja altura de los cables eléctricos y de telefonía, lo que representa un peligro constante para vehículos de gran tamaño como las patanas.