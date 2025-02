Madre de joven de 17 años exige capturar a hombre que le dislocó mandíbula de una trompada

Seis días han pasado desde que fue hospitalizado M. R. F., un joven de 17 años, que fue brutalmente agredido, en su trabajo donde se desempeña como cocinero en un food truck ubicado en el Parque Cervantes, en Ciudad Nueva de la Zona Colonial.

Según denunció su madre, Olga Dismeiry Fortuna, el agresor, tras golpearlo y dislocarle la mandíbula, huyó del lugar, dejando a su hijo gravemente herido.

De acuerdo con las declaraciones del menor, citadas por su madre, al momento del hecho se encontraba esperando la llegada de clientes, cuando alrededor de las 9:30 p.m. un hombre irrumpió en el establecimiento con una actitud agresiva, tras generarse un falso contacto en uno de los alambres conectados al negocio, ocasionando la pérdida de una de las gomas del vehículo del señor.

Según explicó, ante la situación, procedió rápidamente a desconectar la electricidad del local para evitar un incendio o explosión. Mientras el agresor, fuera de control, exigió al adolescente un pago de 5,000 pesos, responsabilizándolo del daño a su carro. El joven, quien también es cocinero, intentó explicarle que debía contactar al dueño del establecimiento para resolver la situación. Sin embargo, el hombre no aceptó razones y lo atacó salvajemente.

"Yo le dije 'déjame llamar al jefe para que le pague su goma, porque no puedo entregar dinero sin autorización de mi jefe, déjame ir a llamarlo. Cuando lo iba a llamar y me volteo, me dijo 'tú quieres que te metas una trompa' y me la pegó, cuando me la pegó, me fracturó la mandíbula y parte de la cara", relató M. R. F., de acuerdo a su madre.

Olga Dismeiry Fortuna, madre del afectado, exige justicia y que el responsable rinda cuentas ante las autoridades, mientras su hijo lucha por recuperarse de las graves lesiones sufridas.