El golpe del recorte de la ayuda de EE.UU. en RD abarca salud, migración y programas alimentarios

De acuerdo con investigaciones de Diario Libre, el recorte de ayuda de Estados Unidos casi eliminará de golpe y porrazo programas sobre salud, migración, seguridad alimentaria y respuesta ante desastres.

Se estima que la medida impacta más de 12.5 millones de dólares en financiamiento, con efectos particularmente severos en agencias clave como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que depende en un 40% de fondos estadounidenses, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que recibe el 90% de su presupuesto de EE.UU., y ONUSIDA, con un 95% de su financiación en peligro.

Los sectores más afectados

La interrupción de los fondos pone en riesgo la continuidad de programas esenciales en el país, muchos de los cuales han sido implementados por Naciones Unidas en conjunto con agencias gubernamentales dominicanas.

1. Salud: un sistema en riesgo

La suspensión de la ayuda estadounidense impactará en la respuesta a enfermedades transmisibles, como el VIH y la tuberculosis, así como en programas de salud materno-infantil.

VIH/SIDA: El recorte de financiamiento pone en riesgo los avances logrados en la reducción de la mortalidad y nuevos contagios. Desde 2003, EE.UU. ha sido el mayor contribuyente en la lucha contra el VIH/SIDA a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Sin estos fondos, más de 26 millones de personas en el mundo podrían quedar sin acceso a tratamiento en todo el mundo, incluyendo miles en República Dominicana.

Salud materno-infantil: UNFPA señala que los programas de reducción de la mortalidad materna y embarazo en adolescentes podrían sufrir recortes significativos, lo que afectaría a cientos de mujeres en el país.

Seguridad sanitaria: La interrupción de financiamiento al Centro de Emergencia para Enfermedades Transfronterizas de Animales (ECTAD) de la FAO supone un grave riesgo para el control de enfermedades como la Peste Porcina Africana y la Influenza Aviar, esenciales para la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria.

"El 40% del financiamiento para programas de VIH en República Dominicana proviene de fondos internacionales, siendo EE.UU. el mayor donante. Una reducción de estos fondos significaría el retroceso de años de avances en la lucha contra esta enfermedad", advierte el informe.

2. Migración y protección internacional: miles en incertidumbre

La crisis migratoria en la isla se agrava con esta suspensión de fondos, afectando a las poblaciones más vulnerables, especialmente haitianos en movilidad y dominicanos de ascendencia haitiana.

La suspensión temporal de la asistencia estadounidense afectará los servicios de gestión y protección de la movilidad humana mediante las siguientes actividades: a) asistencia humanitaria (alimentación, alquiler, salud y asistencia a necesidades básicas a través de la entrega de dinero en efectivo); b) facilitación (información, asistencia) de acceso a procesos de regularización migratoria en RD a través del visas; y c) cooperación técnica en materia migratoria y de protección internacional a las autoridades nacionales.

Sin el apoyo directo de los Estados Unidos al ACNUR este año, 2000 personas refugiadas o con descendencia haitiana vivirán en extrema pobreza; mujeres, niñas y niños tendrán que recurrir a trabajo sexual, trabajo no higiénico, no tendrán un techo para dormir y continuamente tendrán que separarse para tener que comer o ir al médico. Serán víctimas de abuso sexual, no acudirán a escuelas y colegios, sin tener un apoyo o persona con quien contar.

De las 100,000 personas dominicanas con ascendencia haitiana, 7000 estarán completamente invisibles. Sin tener al ACNUR cerca, sus procesos legales para adquirir su identificación no serán tramitados. Perderán acceso a hospitales, escuelas, colegios y universidades, pudiendo ser arrestadas y deportadas.

3. Seguridad alimentaria y respuesta ante crisis climáticas

República Dominicana es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y los desastres naturales. La suspensión de fondos afectará las capacidades del país para responder a emergencias y garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más necesitadas.

La FAO advierte que la interrupción de financiamiento al sector agropecuario pone en riesgo la producción y exportación de productos clave. Los programas de seguridad alimentaria no solo benefician a las comunidades rurales, sino que garantizan la estabilidad de la producción agrícola en el país.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que más de 12,500 personas en 20 comunidades vulnerables dependen de asistencia para prepararse y responder a emergencias como huracanes e inundaciones. "Sin fondos para la logística humanitaria, miles de familias podrían quedar sin acceso a alimentos en un momento crítico", advierte el documento.

El programa Supérate, que trabaja con el PMA en asistencia a poblaciones vulnerables, también verá reducida su capacidad de acción. Durante la pandemia del COVID-19, este programa fue clave para la entrega de ayuda alimentaria y subsidios de emergencia a miles de familias.

"La retirada de fondos estadounidenses en programas de respuesta ante crisis climáticas y de seguridad alimentaria podría tener efectos devastadores a corto y mediano plazo", advierten los expertos.