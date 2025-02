Marco Rubio: Estados Unidos se va a concentrar y le va a prestar una atención buena a América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que el mensaje de su primera gira por América Latina es que los Estados Unidos se va a concentrar y le va a prestar una atención buena a esta región.

"Yo creo que el mensaje fue mi primer viaje como secretario de Estado y fue a la región en la cual vivimos. La región donde, cuando hay un problema lo sentimos y cuando hay una oportunidad de hacer algo positivo en esos países, nos ayuda también. Así que ese es el mensaje: que los Estados Unidos se va a concentrar y les va a prestar atención y una atención buena a esta región", manifestó.

Destacó que El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana son países que han expresado el deseo de trabajar en conjunto para defender la democracia, la ley, el respeto de los derechos humanos y el progreso económico.

"Son países que ya se han pronunciado a trabajar juntos y están dispuestos a trabajar con nosotros sobre esos temas, y muy positivo también (fue) en Guatemala (país que también visitó)", dijo.

Asegura RD no tiene capacidad de aceptar deportados

Sobre que hay temor de que EE. UU. solicite al país que acepte deportados que no sean dominicanos, Rubio manifestó que eso no ha discutido ni se ha pedido.

"Algunos países tienen capacidad de poder hacer eso. Este país (República Dominicana) no, porque está enfrentando ya una presión migratoria de Haití masiva, que ningún país pueda asumir las cantidades que vinieran si eso se abriera, así que todas las condiciones de cada país, la capacidad en tema migratorio, es distinto. Así que eso no se ha discutido con República Dominicana", declaró.

Reconoce misión en Haití no es suficiente

Respecto a la misión multinacional en Haití, el secretario Rubio expresó que seguirán apoyándola. Reconoció que es importante lo que está haciendo ahora, pero no es suficiente para derrotar a las pandillas y pacificar el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/pandilla-2.jpeg Pandilleros haitianos. (ARCHIVO)

Propuso que tiene que haber una discusión entre países amigos de qué más se puede hacer, "acciones concretas que se puedan hacer para lograr una solución".

"No es un tema fácil, aquí nadie tiene una solución fácil, pero sé que lo que estamos haciendo ahora es importante, pero no suficiente, y por otra parte entender que también que tenemos que empezar a pensar el futuro, de qué va a ser Haití después, porque el que se pacifique, tiene hay que haber una transición, aunque bien potable, y hay que buscar las oportunidades de crear fuentes de trabajo y de ingreso", aseveró.

Respecto a si Estados Unidos enviará tropas a Haití, Rubio dijo que no se contempla y que tampoco no lo ve ocurriendo.

"Hay muchos otros países que tienen capacidad y deben contribuir. No sería ideal para nosotros hacer eso, pero sí estamos dispuestos a apoyar una solución que funcione, con una misión clara de enfocarse en derrotar estas pandillas. Estas pandillas no es son ejército masivo, pero sí están bien armada, sí son muy peligrosas, y no hay futuro para Haití mientras que esas pandillas controlen territorios importantes dentro desde Haití", apuntaló.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció estas declaraciones durante una entrevista exclusiva con Alicia Ortega transmitida en la emisión estelar de Noticias SIN.