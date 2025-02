Version del Departamento de Estado de EE. UU. de la rueda de prensa de Abinader y Rubio

Departamento de Estado EUA Oficina del Portavoz Comunicados de prensa

El Secretario de Estado Marco Rubio y el Presidente dominicano Luis Abinader en una conferencia de prensa conjunta

6 de febrero de 2025

MODERADOR: (Mediante intérprete) Señoras y señores, demos la bienvenida a Su Excelencia Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana, y a Su Excelencia Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. (Aplausos.)

Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida al salón del embajador, sede del gobierno dominicano, donde recibimos a Su Excelencia Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y a la delegación de los Estados Unidos, en su visita oficial a la República Dominicana. Comenzaremos de inmediato con una conferencia de prensa. Tiene la palabra Su Excelencia Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana.

PRESIDENTE ABINADER: (A través de un intérprete) Damos la bienvenida a Marco Rubio, a su delegación, a la señora vicepresidenta, al ministro de Asuntos Exteriores, a los ministros... gracias a todos por estar aquí.

Es un honor para la República Dominicana recibir al Secretario de Estado, Marco Rubio, en esta visita que reafirma el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América. En nuestro encuentro abordamos temas de gran importancia para ambos países, destacando la cooperación en seguridad, migración y comercio, áreas en las que nuestra relación ha mostrado avances significativos.

Agradezco el apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, lo que demuestra nuestro compromiso compartido por un Caribe más seguro y próspero. Dada la creciente amenaza de las drogas sintéticas y como resultado de nuestras conversaciones bilaterales, he decidido nombrar al Vicealmirante Cabrera Ulloa como nuestro zar antidrogas, encargado de liderar nuestros esfuerzos conjuntos con los Estados Unidos para detener la expansión de esta sustancia que ha cobrado muchas vidas en su país. El gran historial de Cabrera Ulloa lo prepara para liderar esta nueva iniciativa con éxito. En materia de seguridad, la República Dominicana ha demostrado ser un aliado estratégico en la región. Contamos con un plan integral para el control migratorio y el combate a las estructuras criminales, que incluye el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas, la implementación de tecnología avanzada de identificación biométrica, el endurecimiento de las medidas contra los delincuentes y el fortalecimiento de nuestra legislación para luchar contra las drogas y el crimen transnacional. También contamos con una cooperación jurídica internacional de alto nivel, con una cooperación robusta en materia de extradiciones y aplicación de la ley, que no tiene precedentes en la región. El compromiso de la República Dominicana con la estabilidad regional es firme en este sentido.

Hemos hablado de la crisis en Haití, una situación que requiere una respuesta coordinada y sólida de toda la comunidad internacional. Hemos reiterado que no existe una solución dominicana para la crisis haitiana, por ello hemos resaltado la urgente necesidad de contar con un mayor respaldo financiero al apoyo multilateral liderado por Kenia, con el fin de ampliar su capacidad operativa y asegurar acciones efectivas. También hemos resaltado la importancia de restablecer la asistencia humanitaria para evitar un agravamiento de la crisis y una posible ola migratoria incontrolable que afectaría tanto a la República Dominicana como a los Estados Unidos.

Estamos de acuerdo en que no hay tiempo que perder, señor Secretario. La situación haitiana es una amenaza a la seguridad de toda la región, incluida la de los Estados Unidos. Cada día que pasa es un día de fuego y sangre. Haití se está ahogando mientras una parte importante de la comunidad internacional observa pasivamente desde la barrera, sin mostrar el compromiso que la grave situación requiere. Ambos sabemos que no debemos eludir nuestra responsabilidad de tener una determinación firme. Dada la situación en el caso de Haití, el liderazgo de los Estados Unidos es fundamental y no hay sustituto.

A propósito de la X Cumbre de las Américas que se realizará en diciembre en Punta Cana, coincidimos en la importancia de fortalecer la integración regional como vía para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos, siempre marcada por la democracia, la libertad y el respeto a los valores fundamentales que nos unen. Uno de los temas centrales de nuestra conversación fue también el desarrollo de tierras raras, un recurso que tiene un gran potencial para la República Dominicana.

En este caso, existen nuevas oportunidades de crecimiento e inversión y nos harían más competitivos en los mercados internacionales. Nuestro país continúa consolidándose como un lugar de turismo por excelencia con un clima de negocios favorable y una modernización importante de esta área. A pesar de los retos que aún enfrentamos, estamos muy dispuestos a avanzar hacia una República Dominicana más próspera, segura e igualitaria. Al cerrar esta visita, el Secretario Rubio fortalece la relación de respeto mutuo, cooperación y amistad entre nuestros países. Estamos comprometidos a continuar trabajando juntos con el fin de promover la paz, el bienestar y el progreso con la esperanza de un futuro compartido de prosperidad y estabilidad en nuestra región.

Gracias, señor Secretario Rubio, por su visita, por su compromiso permanente y por su opinión favorable sobre la República Dominicana. Sigamos avanzando juntos con visión, con determinación y con un gran sentimiento de esperanza en el futuro. Muchas gracias.

MODERADOR: (Mediante intérprete) Agradecemos las palabras del Honorable Presidente Abinader de la República Dominicana. Ahora damos la palabra a Su Excelencia, el señor Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.

SECRETARIO RUBIO: (Mediante intérprete) Muchas gracias. Diré algunas palabras en español y luego pasaré al inglés. En español, en cubano, y luego pasaré al inglés. En primer lugar, señor presidente, muchas gracias por invitarme al palacio para tener la oportunidad de pasar tantas horas con usted y su equipo y por esta oportunidad de reforzar la asociación que tenemos.

Comenzaré con la cuestión económica, que es muy importante, y hemos abordado muchos temas importantes y las impresionantes medidas que ustedes han tomado, y el trabajo que queremos hacer con ustedes también en relación con las tierras raras. Queremos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que sabemos que ha trabajado con ustedes para identificar estos elementos de tierras raras, sea un ejemplo de gran importancia para la economía moderna, sobre la que no estamos listos para anunciar nada oficial en este momento, pero discutiremos la oportunidad, la posibilidad, de hacer algo muy significativo para la historia de ambos países.

Al mismo tiempo, tenemos que hablar de la seguridad energética. Tenemos la oportunidad no sólo de tener un suministro de energía para que la República Dominicana siga avanzando, sino que esto será de gran beneficio para Puerto Rico. Son norteamericanos y existe la posibilidad de utilizar semiconductores. Esto va a ser clave para la tecnología moderna y todo lo que se ha dicho sobre las tecnologías médicas y de defensa también. Y ustedes tienen la oportunidad de convertirse en un centro para este tipo de industrias. Trabajaremos juntos y consideraremos ideas para ver cómo expandir la presencia de esa industria aquí, tan cerca de los Estados Unidos y en un país que es amigo y que es seguro.

Por otro lado, quiero destacar el trabajo anticorrupción, antidrogas que hemos hecho juntos. Un trabajo impresionante. Hemos visto las cifras que ustedes han podido lograr en tan pocos años, deteniendo las drogas –lo mismo para Estados Unidos–, grandes cantidades de drogas que podrían haber causado un gran daño a nuestro país; también nuestra cooperación. Y para ver cómo ampliar esta cooperación, me gustaría anunciar hoy que sabemos que muchos de los programas han sido congelados en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump. Estamos dispuestos a dar exenciones para que los programas puedan continuar, y también queremos ver cómo ampliar los programas.

Me complace anunciar hoy que hemos firmado un memorando de entendimiento para formalizar la presencia de un agente de la CBP, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos, para trabajar junto con la policía nacional para mejorar nuestros esfuerzos. Y veremos cómo podemos mejorar el acceso a ciertas tecnologías que permitirán hacer crecer lo que están haciendo, y lo haremos juntos.

Por otra parte, no podemos olvidar el tema de Haití. Me gustaría dejar en claro algunos puntos. En primer lugar, Estados Unidos se ha comprometido a seguir trabajando con la misión internacional allí. Están realizando entrevistas que no son veraces sobre la situación actual. La semana pasada firmamos un permiso para seguir siendo parte de la misión. Seguiremos apoyando la misión. Hablé hoy con el presidente de Kenia para reforzar ese compromiso. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado la congelación de operaciones, pero existe la posibilidad de que haya excepciones, y esa será una excepción. Lo mismo ocurre con los problemas que contribuyen a la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio en su conjunto, como este.

Pero hay que ser claros. La solución, creo que es la política de los Estados Unidos y nunca le pediremos a la República Dominicana que acepte una ola migratoria procedente de Haití. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como Secretario de Estado.

En segundo lugar, la solución para Haití está en manos del pueblo haitiano, en manos de la élite haitiana. Pero nosotros ayudaremos. No podemos ignorar los problemas que hay allí. Su futuro, su destino está en sus manos. Lamentablemente, hoy en día una gran parte del territorio está bajo el control de bandas armadas y peligrosas, y tenemos que afrontarlo. El primer objetivo es la pacificación allí, y ese es el objetivo de la misión, la misión que seguiremos apoyando.

Pero tenemos que entender que la misión tiene que ampliarse para poder eliminar a estas pandillas. Si eso se puede lograr, tenemos que discutir el futuro de Haití, la oportunidad que tienen de convertirse en un lugar donde tantas industrias que hoy están en otros continentes –como la industria manufacturera, la textil, esas cosas que ya existen– se puedan expandir, puedan llegar a más gente, puedan generar empleos, puedan dar una oportunidad de inversión. Pero eso es imposible si no hay seguridad, así que el primer tema que hay que abordar es la violencia y la inseguridad, porque vemos este gran territorio dominado por pandillas.

Como ustedes saben, como senador trabajé en el proyecto de ley HOPE/HELP. Fui uno de los patrocinadores de ese proyecto de ley. Ahora otro senador está trabajando en eso. La idea es continuar con esa ley para que esas oportunidades puedan estar ahí para Haití y su futuro. Haití es un tema de gran importancia. Nos preocupa. Y sé que es un asunto que ustedes no pueden ignorar aquí, y no lo han ignorado; han hecho mucho y nosotros también haremos nuestra parte.

Por último, quisiera decir que la cumbre de diciembre será clave. Esperamos reunir a todos los gobiernos democráticos de la región para debatir estos temas, pero no sólo para debatir los desafíos que enfrenta el hemisferio sino también las oportunidades que se presentan. Haremos todo lo posible para que la cumbre sea un éxito.

Gracias por esta oportunidad.

(En inglés) Si puedo (inaudible) en inglés, hablaré sobre una serie de temas que discutimos hoy. El primero es el desarrollo económico. Aquí se han encontrado tierras raras valiosas gracias a los contratos de trabajo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Si bien no tenemos ninguna propuesta específica lista para anunciar, digo que tenemos el potencial aquí para hacer algo histórico y muy único en asociación con la República Dominicana, y es algo sobre lo que tendremos más que decir en el futuro cercano.

También creo que la República Dominicana tiene la oportunidad de jugar un papel enorme en la seguridad energética y la generación de energía, no sólo para su economía sino también para la economía de Puerto Rico, lo que impacta, obviamente, a los puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses. Esperamos seguir trabajando en eso y conseguir los permisos necesarios para que eso sea posible.

Y, por supuesto, la oportunidad de la deslocalización, de la que todos hablamos, acercando industrias importantes y clave a los Estados Unidos, a nuestro hemisferio, y la oportunidad de hacerlo en particular con cosas como los semiconductores. La República Dominicana ha expresado su interés en ser un líder y un centro para el desarrollo de semiconductores, y es algo a lo que esperamos poder seguir contribuyendo y ser útiles.

En lo que respecta a la cooperación que tenemos contra las drogas y el crimen, la República Dominicana ha obtenido recientemente algunos resultados extraordinarios: cifras históricas de incautaciones de drogas destinadas a las calles de los Estados Unidos. Hoy firmaré una exención de nuestros programas, nuestros programas de ayuda exterior, que funcionan en conjunto con nuestros socios aquí y que han tenido éxito, para que esos éxitos puedan continuar. Y vamos a buscar oportunidades para ampliar esos programas poniendo a disposición nuevas tecnologías que les permitan ser aún más eficaces en la detención de estas drogas. Este es un ejemplo de los tipos de programas que hacen que Estados Unidos sea más seguro y más fuerte, por lo que hoy emitimos esas exenciones y esperamos ampliar esos programas en el futuro.

También pensamos que –y obviamente quiero mencionar la extraordinaria cooperación en materia de extradiciones, la segunda más importante en todo el hemisferio–, si alguien es buscado por un delito peligroso, ninguna nación del hemisferio ha sido más cooperativa que la República Dominicana en la extradición de criminales peligrosos buscados por delitos transnacionales.

Por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión de Haití, que no podemos ignorar. Es una tragedia, es horrible y hay que hacerle frente. Quiero ser claro: el futuro de Haití pertenece al pueblo haitiano, y ellos y sus élites de esa sociedad tienen que tomar una decisión y pensar cómo quieren que sea su futuro, porque ese es su país y su futuro les pertenece. Pero vamos a ayudar.

Se ha informado erróneamente sobre el papel de los Estados Unidos en apoyo de la misión allí. Permítanme ser claro y que se entienda. La semana pasada, a mediados de la semana pasada, firmé una exención para asegurar que nuestros programas allí continúen. Y desde el viernes pasado, están activos y han estado trabajando. Y lo están, y lo reiteré esta mañana en mi llamada con el presidente de Kenia, a quien, por cierto, agradecemos la disposición de esa nación a ponerse de pie y prestar fuerzas de seguridad.

Sin embargo, creo que también es importante señalar que esa misión, tal como está estructurada actualmente, no será suficiente. Es necesario encontrar una nueva orientación para lograr erradicar a esos grupos armados que hoy se han apoderado de grandes porciones del territorio haitiano y ponen en peligro la vida de la población y la estabilidad de la región.

Creo que también es importante dejar en claro que no podemos ni vamos a pedirle a la República Dominicana que acepte, ni se esperará que lo haga, una ola migratoria descontrolada. A ningún país del mundo se le debe pedir eso, y a este país tampoco. Y no vamos a pedir eso.

Y también creo que es importante empezar a pensar en el futuro de Haití, su futuro económico y lo que podemos hacer ahora para preparar el terreno para un renacimiento económico que permita al pueblo haitiano vivir en paz y prosperidad. Y el elemento de seguridad es clave, porque nada de esto es posible sin él. Pero más allá de eso, existe una oportunidad real para que Haití se convierta en un centro de manufacturas ligeras en las cercanías. Ya existe esa presencia allí y se puede ampliar. Tienen una fuerza laboral joven, fuerte y vibrante.

Por eso espero que el Congreso apruebe un proyecto de ley que patrociné cuando estaba en el Senado y que espero que se apruebe este año para extender la Ley HOPE/HELP. Si podemos deshacernos de los desafíos de seguridad y aprobar leyes que den a los inversores certidumbre sobre el futuro, esperamos ver más inversiones que traigan esas industrias de otros continentes a nuestro hemisferio, acortando las cadenas de suministro y creando prosperidad y oportunidades para el pueblo de Haití.

Y por último, pero no por ello menos importante, nos hemos comprometido a lograr que la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará aquí en diciembre, sea un gran éxito. Se celebra en un momento clave de la historia de nuestro hemisferio, y haremos todo lo posible para trabajar con nuestros socios y aliados aquí en la República Dominicana para asegurarnos de que esa cumbre sea un éxito. Gracias. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)

MODERADOR: (Mediante intérprete) Agradecemos a su excelencia, Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE.UU., sus comentarios. Ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Las primeras dos preguntas serán para los periodistas estadounidenses, Simon Lewis de Reuters y Michael Crowley de The New York Times.

PREGUNTA: ¿Me escucha? Sí. Hola. Señor secretario, ¿hola? Sí, está bien.

Secretario Rubio, usted dijo que no asistirá a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Sudáfrica debido a sus desacuerdos con el gobierno de ese país. ¿Podría decirnos si toda la administración Trump, todo el gobierno de los Estados Unidos, no asistirá a ninguno de los eventos del G20 en Sudáfrica este año? ¿Y cree que al hacer esto, al no asistir a esta reunión, está cediendo el liderazgo mundial a otros países, como los países BRICS y China en particular?

En segundo lugar, en lo que respecta a Gaza, usted se refirió a ello ayer durante su conferencia de prensa. Durante sus comentarios, mencionó el plan que presentó el Presidente, que consistía únicamente en trasladar temporalmente a los habitantes de Gaza, a los palestinos de Gaza. El Presidente ha dicho –creo que sus comentarios de hoy lo dejan bastante claro– que está hablando de reasentar permanentemente a los palestinos de Gaza. ¿Podría decirnos si esta administración tiene previsto facilitar el desplazamiento forzado de esos palestinos?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, en cuanto al primer punto del G20, creo que no deberíamos centrarnos en el tema de la reunión del G20, ni hablar de inclusión global, equidad y ese tipo de cosas. Creo que deberíamos centrarnos en cuestiones como el terrorismo y la seguridad energética y las amenazas reales a la seguridad nacional de varios países. Así que supongo que tendremos algún tipo de representación allí, pero no asistiré, porque espero viajar a partes del mundo y reunirme con líderes y otras personas durante ese período en el que podamos centrarnos en los temas que tenemos ante nosotros y que creo que deberían ser la máxima prioridad porque se alinean con nuestro interés nacional.

En cuanto a su pregunta sobre la zona de Gaza, permítame volver atrás y decir que ese lugar en este momento –y creo que las imágenes aéreas lo confirman– no es habitable, no solo por la destrucción causada por el conflicto y el hecho de que los cobardes de Hamás se esconden bajo tierra, sino también porque hay municiones sin explotar; hay todo tipo de armas, incluidas armas de Hamás, en el lugar. Es algo que hay que limpiar. Creo que el presidente Trump se ha ofrecido a participar y ser parte de esa solución, y si algún otro país está dispuesto a dar un paso adelante y hacerlo por sí mismo, entonces sería genial. Pero nadie parece apresurarse a hacerlo, y eso tiene que suceder. Esa es la realidad.

En este lugar, Gaza tiene municiones sin explotar, muchos cohetes, armas y otras cosas que Hamás estaba utilizando allí, y eso es algo que hay que solucionar. Y es muy difícil hacerlo cuando hay poblaciones encima. Si algún otro país está dispuesto a dar un paso adelante y hacer ese trabajo por sí mismo, lo aliento a que lo haga. Pero me parece que hay muchos países en el mundo a los que les gusta expresar su preocupación por Gaza y por el pueblo palestino, pero muy pocos estaban dispuestos en el pasado a hacer algo concreto al respecto. Y creo que el presidente Trump está tratando de avivar eso y, con suerte, obtener una reacción de algunos países que sí tienen la capacidad económica y tecnológica para contribuir a una región posconflicto.

PREGUNTA: ¿Podré regresar o no?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, repito, en esa zona, cuando se están retirando municiones que no han explotado, no creo que queramos que la gente viva cerca de depósitos de armas y municiones sin explotar que han quedado abandonados o que están allí debido a lo que ha hecho Hamás. Así que creo que esa es una realidad realista: para arreglar un lugar como ese, la gente tendrá que vivir en otro lugar mientras tanto. Y hay países en la región que expresan mucha preocupación por el pueblo palestino, y los alentamos a que den un paso adelante y ofrezcan una solución y una respuesta a ese problema.

PREGUNTA: Gracias, señor Secretario, señor Presidente. Michael Crowley del New York Times. Señor Secretario, como usted ya debe saber, hoy hay cierta confusión sobre la diplomacia estadounidense con Panamá. Me gustaría saber si nos lo puede aclarar. Como seguramente sabe, después de que el Departamento de Estado anunciara anoche que Panamá supuestamente había acordado renunciar a las tarifas para los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal, la Autoridad del Canal de Panamá lo negó rápidamente, y hoy el Presidente Mulino, que parece bastante molesto, calificó la declaración del Departamento de Estado al respecto de "mentiras y falsedades". ¿Puede decirnos cómo entiende cómo llegamos a este punto de confusión y dónde cree que se encuentra la situación en este momento? ¿Hay un acuerdo? ¿Cuál es el sentido de la confusión aquí?

En cuanto a USAID, si me lo permiten, nos han dicho que estamos recibiendo noticias de empleados en el extranjero que están confundidos, ansiosos y, en algunos casos, incluso en pánico, por la orden de regresar en un plazo de 30 días, que no es mucho tiempo para desarraigarse y reubicarse desde un país extranjero. ¿Tienen previsto ofrecer a estos empleados más orientación sobre este proceso? Y, en particular, ¿pueden decir si las personas pueden cumplir con su licencia administrativa en el país de su misión o si se les exige que regresen a casa, incluso si no están utilizando recursos del gobierno?

Señor Presidente, por favor, usted dijo que el liderazgo de los Estados Unidos es fundamental y que no hay sustituto para encontrar algún tipo de solución para Haití. El presidente del consejo de transición de Haití parece muy preocupado por esto, dijo hace un par de semanas que cree que al presidente Trump no le importa Haití y que las políticas de la administración Trump serán una catástrofe para su país. ¿Puede darnos una idea de su nivel de confianza en que la administración Trump cumplirá y ejercerá el tipo de papel de liderazgo que usted describió? Gracias.

SECRETARIO RUBIO: ¿Cuál fue su... Permítame responder las dos primeras, porque creo que eran para mí, pero ¿cuál fue la primera? Me disculpo.

PREGUNTA: ¿Puede ayudarnos a entender qué está pasando con Panamá y el estado de la diplomacia?

SECRETARIO RUBIO: Está bien.

PREGUNTA: ¿Qué provocó la confusión y dónde están las cosas ahora?

SECRETARIO RUBIO: Y luego el segundo fue USAID. Bien.

PREGUNTA: Sí, por favor. Gracias.

SECRETARIO RUBIO: No tengo dudas sobre Panamá. Tuvimos conversaciones. Considero que fueron pasos iniciales sólidos. Tenemos expectativas que dejamos claras en esas conversaciones. Respeto mucho que Panamá tenga un proceso. Es un gobierno elegido democráticamente. Tiene reglas, tiene leyes y va a seguir su proceso. Pero nuestras expectativas siguen siendo las mismas. En particular, sobre eso, solo quiero decir que Estados Unidos tiene la obligación, en virtud del tratado, de proteger el Canal de Panamá si es atacado. Esa obligación, en virtud del tratado, tendría que ser aplicada por las fuerzas armadas de Estados Unidos, en particular por la Marina de Estados Unidos. Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar por una zona que estamos obligados a proteger en tiempos de conflicto.

Esas son nuestras expectativas. Fueron claras. Se entendieron claramente en esas conversaciones. Pero respeto mucho el hecho de que Panamá tiene un proceso de leyes y procedimientos que deben seguir en lo que respecta al puerto panameño, las autoridades del canal panameño. Les permitiremos que trabajen con esos procesos. Tenemos la intención de que sea amigable, como lo fueron nuestras visitas.

En cuanto a USAID, un par de puntos. El objetivo de nuestro esfuerzo siempre ha sido identificar programas que funcionan y continuarlos, e identificar programas que no están alineados con nuestro interés nacional, identificar aquellos y abordarlos. Por eso, hemos enviado una guía a quienes están desplegados en el extranjero para que se tomen licencia, no para ser despedidos, para que se tomen licencia, a partir del viernes, y eso lo dejamos muy claro en el mensaje. Dice, y está escrito en el mensaje que se publicó, que si hay circunstancias excepcionales relacionadas con la familia o el desplazamiento, o tal vez la persona, su cónyuge, trabaja en la embajada, por lo que está ubicada en el mismo lugar y sus hijos están en la escuela, hay espacio para eso.

También dejamos en claro en la guía que habrá programas especialmente designados que no formarán parte de esa orden, y estamos trabajando en el proceso de identificarlos ahora, cuáles son esos programas especialmente designados y continuaremos trabajando en el proceso de encontrarlos.

El tercer punto que quisiera señalar es que a las personas se les dio un plazo de 30 días para que las ayudáramos a regresar a sus hogares si así lo deseaban durante ese período de 30 días, y al mismo tiempo, como dije, se esperaba que si tenían una condición especial o algo estaba sucediendo, no los enumeramos a todos, pero estamos dispuestos a escucharlos. No estamos tratando de perturbar la vida personal de las personas. No estamos tratando de ser punitivos aquí, pero esta es la única forma en que hemos podido obtener la cooperación de USAID.

Yo preferí no hacerlo de esta manera. Cuando tratamos de hacerlo desde arriba hacia abajo, consiguiendo la cooperación de la oficina central y de USAID, lo que encontramos en cambio fue gente que intentaba utilizar el sistema para pasar pagos a escondidas y forzarlos a pesar de la orden de suspensión. Encontramos gente que no cooperaba en términos de darnos información y acceso, todo muy en consonancia con algunas de las cosas que experimentamos mientras estábamos en el Congreso. Y por eso hemos tenido que tomar esta otra vía en su lugar. Pero vamos a conseguir... vamos a ofrecer ayuda exterior. Estados Unidos proporcionará ayuda exterior, pero será una ayuda exterior que tenga sentido y esté alineada con nuestro interés nacional.

Sé que la última pregunta no era para mí, pero también quiero abordarla. En primer lugar, las Naciones Unidas tienen 100 millones de dólares en su fondo. Estados Unidos ha proporcionado 15 de los 100 millones de dólares para ese fondo. Bien, de eso sólo 13 millones están congelados actualmente. Eso significa que todavía tienen 85 millones de dólares más el millón y pico que gastaron y que ya tenemos disponible para la misión. Eso está claro y no es un impedimento para que la misión continúe. Más allá del fondo de las Naciones Unidas, he emitido una exención que prevé el uso de, creo, cerca de 40 millones de dólares de apoyo adicional. Y esos contratos están ahí y están funcionando ahora. Están proporcionando apoyo logístico tanto a la misión como a la Policía Nacional de Haití. Esos son los hechos.

Así que podría decir que es un compromiso bastante fuerte, y ciertamente es un compromiso mucho más fuerte que el de algunos de los otros países ricos del mundo que no están haciendo tanto. Por cierto, es un mérito de Kenia, que ha venido del otro lado del mundo y está dispuesta a ponerse de pie y hacer algo al respecto, mientras que los países de nuestro propio hemisferio no están dispuestos a hacer nada al respecto. Ahora bien, no quiero enumerarlos a todos y comenzar una pelea diplomática a mis dos semanas y media de mandato, pero les digo que hay algunos países ricos que no están haciendo lo suficiente al respecto, y podrían estar haciendo más. Así que los aliento a que hagan más.

Lo lamento.

PRESIDENTE ABINADER: Sí, ¿puede repetir la pregunta para que pueda entenderla completamente?

PREGUNTA: ¿Repetir la pregunta?

PRESIDENTE ABINADER: Sí, por favor.

PREGUNTA: El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití ha dicho que no cree que al presidente Trump le importe su país y que las políticas (inaudibles) serían catastróficas (inaudibles). Y me preguntaba qué tan preocupado está usted (inaudible) por el liderazgo. ¿Es algo que usted considera importante? (Inaudible).

PRESIDENTE ABINADER: Pero acabamos de escuchar la política de los Estados Unidos con respecto a Haití. Por lo tanto, tengo bastante confianza en esta política que acaba de mencionar el Secretario de Estado. Tenemos mucha confianza en lo que dijo el Secretario Rubio y, si lo seguimos, veremos un Haití en paz en un par de meses.

MODERADOR: (Mediante intérprete) Agradecemos las palabras de Michael Crowley y Simon Lewis. Ahora escucharemos a los periodistas dominicanos Huchi Lora y Nelson Rodríguez.

PREGUNTA: (Mediante intérprete) Con sus palabras, ha respondido a un par de preguntas que tenía, pero me queda una. Ha hablado de Haití, de la lucha contra el narcotráfico y de los elementos de tierras raras. Me gustaría saber si el interés del Gobierno de los Estados Unidos en los elementos de tierras raras que se encuentran aquí tiene que ver con el hecho de que hay algunos indicios de que están aquí en tal cantidad que podrían ser explotados.

SECRETARIO RUBIO: (Mediante intérprete) Bueno, ese es un proyecto del que el presidente puede hablar y que se basa en investigaciones realizadas con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Pero la idea es la siguiente: esos elementos de tierras raras pertenecen a la República Dominicana y a su gente. Pero sé que el mundo necesitará acceso a los elementos de tierras raras para todas las nuevas tecnologías, tecnologías que se utilizan para la defensa pero también en otros tipos de tecnología avanzada en esta nueva era. Y sé que tener un aliado con acceso a estos elementos en el hemisferio es muy bueno. Queremos ayudar a desarrollar esta riqueza de la República Dominicana.

Este es vuestro país y esto es vuestro, pero queremos ayudaros a desarrollarlo, porque es mejor que estos elementos estén en manos de un aliado que en manos de un país que no es aliado al otro lado del mundo.

PRESIDENTE ABINADER: (Mediante intérprete) Huchi, podemos compartir con usted información preliminar. Es preliminar, pero bastante positiva. Tenemos reservas brutas, luego veremos cuáles son las reservas netas, pero las reservas brutas son de alrededor de 100 millones de toneladas. Eso es significativo. En unos dos o tres meses tendremos los números con precisión, pero lo que hemos visto hasta ahora es bastante positivo. Nos sentimos optimistas. Esta es una técnica avanzada y necesitamos tecnología y ayuda. Por eso hemos creado una empresa pública, una empresa estatal, para poder explorar estos elementos de tierras raras. Pero el mercado está en Estados Unidos. Hay un precio internacional, pero siempre se necesita asesoramiento para explorar con ellos de manera eficiente y con sentido económico. Muchas gracias.

PREGUNTA: (Mediante intérprete) Buenas tardes, señor presidente Abinader, señor secretario Rubio, señoras y señores delegados. Se ha dicho aquí que la Cumbre de las Américas de fin de año es una de las tareas que se van a iniciar. Me gustaría saber si entonces tendremos al presidente Trump aquí. Pero recordemos lo que pasó en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas de junio de 2022. El entonces secretario de Estado ejerció mucha presión para excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. No se logró un consenso entre los países de América Latina y Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela ni Nicaragua.

Secretario Rubio, usted acaba de decir que esos tres gobiernos son enemigos de la humanidad. Eso es muy fuerte. Los dominicanos dirían, bueno, bajemos un poco el tono. Así que realmente podríamos ser un poco más suaves. Pero si usted mantiene ese tono alto, ¿Estados Unidos estaría dispuesto a ejercer presión para que esos tres gobiernos no puedan ser invitados a la Cumbre de las Américas? O si esos tres gobiernos fueran enemigos de la humanidad, los invitarán. Conozco las decisiones del Presidente Abinader sobre este asunto. ¿Entonces Estados Unidos no compartiría con esos gobiernos?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, esa decisión de a quién invitar recae en la República Dominicana. La República Dominicana será la anfitriona. No sé de qué otra manera hablar de un régimen que ha obligado a unos 8 millones de ciudadanos a abandonar Venezuela. Encarcelan, torturan a personas inocentes. En el caso de Cuba, una parte importante de la población ha abandonado el país. Han encarcelado a más de 500 personas, incluidos niños y mujeres, porque formaban parte de manifestaciones en las calles. Y Nicaragua encarcela a opositores políticos. Todos los candidatos han sido perseguidos por la justicia en Nicaragua. Incluso están deportando a monjas. Tienen una lucha contra la Iglesia Católica, una lucha contra los representantes religiosos. Y hay una copresidencia y es una especie de dinastía familiar.

No sé de qué otra manera describir a esos regímenes. No sólo están haciendo eso a su propia gente, sino que estos tres regímenes han contribuido a la inestabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar el precio de la inestabilidad en esos países. En el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hizbulá, con Hamás; en el caso de Cuba, que ha permitido la presencia rusa, el espionaje chino. Esa es mi opinión. No creo que haya un cambio en esos países de aquí a diciembre, pero así es como me refiero a esos países en función de la realidad de su comportamiento. Ojalá no fuera así, pero ha sido así durante mucho tiempo, por desgracia.

PREGUNTA: (A través del intérprete) Entonces, ¿compartirías mesa con ellos?

SECRETARIO RUBIO: (Mediante intérprete) Bueno, los gobiernos de allí podrían cambiar. Los regímenes podrían cambiar. Podrían dejar de abusar de los derechos humanos, de violar los derechos humanos. Pero creo que la política funciona bien cuando hablamos con claridad y no estamos confundidos y yo no estoy confundido.

MODERADOR: (Mediante intérprete) Las preguntas de Nelson Rodríguez y Huchi Lora, periodistas dominicanos, han sido respondidas. Cerraremos esta conferencia de prensa durante la visita a la República Dominicana de Su Excelencia Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen resto de la tarde. (Aplausos).