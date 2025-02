Mujer denuncia fraude inmobiliario destruyó su plan de retiro

Yvelisse Altagracia Reyes, una mujer de 66 años, denunció el pasado viernes ser víctima de una estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto Bávaro Victoriana Residences de la empresa Novasco Real Estate, ubicado en Verón, en la carretera vieja de Bávaro.

Reyes relató a Diario Libre cómo en 2023 apartó un apartamento en planos por un costo de US$49,000 en la primera etapa del proyecto. Sin embargo, tras realizar pagos que superaron los RD$1.2 millones, se enteró en agosto de 2024 que el proyecto no seguiría adelante, cuando el apartamento debía entregarse en marzo de 2025.

El proyecto, que prometía amenidades como 32 piscinas, se convirtió en una pesadilla para Reyes, quien había visualizado la propiedad como parte de su plan de retiro. Reyes indicó que a pesar de los sacrificios económicos y los esfuerzos por pagar puntualmente, se encontró con la terrible realidad de que la construcción nunca comenzó.

"Yo compré en febrero de 2023 y ya lo habían lanzado. Participé en una reunión de lanzamiento organizada por Remax One, porque pretendían vender, y pintaron todo de manera excelente, muy bonito. La verdad es que el folleto era tan bello que se me fueron los ojos y me hizo pensar que podría retirarme de mi trabajo, ya que tengo 66 años, estoy mal de salud y estoy cansada de trabajar", dijo Reyes, educadora de profesión, quien compartió su frustración al recordar cómo confiaba en los intermediarios del proyecto, la agencia Remax One.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/08/08022025-oficina-remax-one---luduis-tapia.jpg Oficina de Remax en la Abraham Lincoln. (LUDUIS TAPIA)

A pesar de las promesas, el proyecto nunca despegó. Remax One actuaba como intermediario entre los compradores y el desarrollador Novasco Real Estate, que ha sido señalado en un escándalo previo en el proyecto Romana Victoriana.

Reyes mostró constancia de cómo pagaba regularmente las cuotas en dólares a Novasco Real Estate y confiaba en que en marzo de 2025 recibiría la propiedad, como parte de su plan para rentarla a turistas. Sin embargo, se enteró de que el proyecto no existía y la situación empeoró cuando los representantes de Novasco desaparecieron sin dar explicaciones.

"Ya yo estaba estudiando cómo se renta, capacitándome. Tengo una hija que es agente de viajes y ella tiene muchos clientes. Me dijo que me iba a ayudar a poner el apartamento en la página de ella para atraerme clientes, para que yo viviera de eso".

De acuerdo con la descripción del proyecto en diversas páginas web, incluidas las redes sociales de Novasco Real Estate, se trataba de un complejo habitacional anunciado como lujoso y con precios aparentemente accesibles. El proyecto constaba de 32 bloques de apartamentos de 4 niveles con ascensor, 38 apartamentos por bloque y una piscina para cada bloque. Los apartamentos eran de 1, 2 y 3 habitaciones.

Imágenes en plano del proyectoBávaro Victoriana Residences. Imágenes en plano del proyecto Bávaro Victoriana Residences. El proyecto Bávaro Victoriana Residences iba a tener una piscina por cada bloque.

Buscó ayuda en otras entidades

Reyes aseguró que acudió a Proconsumidor, donde presentó su queja, pero, a su juicio, no recibió el respaldo necesario. "La situación es devastadora, no solo por la estafa, sino porque ahora me encuentro sin una inversión que me costó muchos sacrificios. A esta edad y con tantos problemas de salud, este dinero era mi esperanza para el retiro", expresó.

La denunciante hizo un llamado a los demás afectados para que se unan y denuncien a los responsables. "Quisiera que todos los adquirientes de Bávaro Victoriana nos unamos y hagamos un buen frente de comunicación. Quiero que denunciemos por mí, que denunciemos por tantas mujeres y hombres que compraron, sacando el mínimo centavo para invertirlo en su futuro".

Reyes explicó que, luego de que se conociera la estafa, la empresa Remax le prometió un bono compensatorio para que pudiera adquirir otra vivienda. Sin embargo, aseguró que esta compensación nunca le fue entregada.

Otro problema en la compra de una propiedad

Reyes narró que no es la primera vez que se ve involucrada en un problema para adquirir una propiedad. Dijo que en 2001, cuando decidió comprar una casa, tardó cinco años para poder obtenerla debido a que la inmobiliaria a la que se la compró hipotecó el proyecto a un banco. En ese entonces, narró que conoció a todos los adquirientes e hicieron frente común hasta que acordaron una suma de RD$ 30 millones entre todos para quedarse con la propiedad.

Advertencia sobre el proyecto

En una llamada telefónica realizada por Diario Libre, un agente que promovía el proyecto advirtió sobre los problemas legales y constructivos que enfrentaba el proyecto.

El agente aseguró que los responsables del proyecto habían desaparecido sin dar la cara, por lo que recomendó a los posibles clientes no involucrarse con este proyecto.

"Ese proyecto se cayó, no le compre a nadie ese proyecto, tiene problemas, los desarrolladores se perdieron y no hicieron el proyecto. Todos los que compraron están todos arrollados", alertó.

Otra estafa de Novasco Real Estate

Dos de las personas mencionadas por la denunciante figuran en la Operación Guepardo, puesta en marcha este viernes por las autoridades dominicanas, que incluyó un amplio operativo en varias provincias del país, durante el cual apresaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.

Mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicadas como integrantes de la presunta estructura, permanecen prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según el órgano persecutor, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.