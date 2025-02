Pedro Delgado Malagón: "Nosotros somos una España trasterrada, esa es la realidad"

Dicen los americanistas, esos sabios de la historia del continente, que solo conociendo bien Latinoamérica se conoce y entiende España. También lo pensaba don Mario Hernández Sánchez-Barba, uno de los más prestigiosos y amenos especialistas del americanismo académico. Visitó muchas veces República Dominicana, donde impartió conferencias e hizo muchos amigos. Uno de ellos, el Ingeniero Pedro Delgado Malagón, al que se le conoce tanto por su profesión civil como por su producción intelectual.

Nadie conversa y escribe como él sobre cultura popular, arte, historia, literatura, gastronomía, música... Nadie como él para reflexionar sobre las actuales relaciones entre Hispanoamérica y España.

(Un dato: el Doctor Delgado, a quien está dedicada una de las calles emblemáticas del DN era hermano de su tatarabuelo. "Se llamaba igual que yo, Pedro Delgado, pero Delgado Sánchez-Prieto, con apellido fusionado.")

"Creo que el anti-españolismo fue una salida deshonrosa para el destino americano." “

—Recientemente usted publicó España sempiterna, un artículo dedicado a don Mario...

Él fue un gran americanista, muy interesado en el proceso del criollismo, del mestizaje. Investigó muchísimo. Hace unos años, en la Academia de la Historia, mantuvimos un conversatorio recreando la polémica de los años 50 entre Américo Lugo y Sánchez Albornoz.

—¿Cuál es su opinión particular de las relaciones entre España y Latinoamérica?

Muy difícil, España ahora mismo... Porque el populismo en España me sorprende. A mí no me gusta Sánchez. Es muy distinto a Felipe González, que fue uno de los que más ayudó a que se mantuviera una buena relación. Estaba muy vinculado a los gobiernos democráticos de América, a Peña Gómez, a la gente de la izquierda democrática de la época.

—Usted ha dicho de la izquierda "democrática" ...

Lo que pasa es que ahora estamos confundiendo la izquierda democrática con una locura. Ya es una izquierda populista que busca lo que sea para sobrevivir. A mí, Pedro Sánchez me parece un tipo absolutamente innecesario.

"Leer y escribir es lo que divide el hombre del género animal. " “

—¿Cómo ve la influencia que puede tener República Dominicana ahora en América Latina y en el Caribe?

Es relativamente importante. Primero porque nosotros somos uno de los países más estables de la región. Estable política y económicamente y porque hay paz social. Es una economía que está creciendo mucho. Aquí la izquierda no existe, aquí se ha diluido la ideología. El país ha logrado un modelo político, social, en el que relativamente la gente se siente conforme. Hay mucha pobreza todavía y sobre todo mucha ignorancia. Yo creo que cualquier esfuerzo que haga, cualquier gobierno que venga, debe hacer el máximo énfasis posible en la educación. No ha valido con dar el 4 %.

—¿Qué se puede mejorar en las relaciones de República Dominicana con España hoy?

La relación nuestra con España es más que nada visceral. No creo que tengamos que hacer mucho más... Las relaciones son estrechas, por ejemplo el 80 % de las inversiones turísticas lo manejan empresarios españoles prácticamente.

—¿Qué opinión le merecen campañas como la de la presidenta de México contra España?

México... cuando llegan los españoles, los mexicas o los aztecas, es el mismo grupo, habían dominado a todas las tribus que los circundaban. ¿Qué hace Cortés? Se alía con las tribus y derrota a los mexicas, que eran antropófagos. Te sacaban el corazón en una pira con un cuchillo de piedra y lo comían. Cortés lo que hace es liberar a los indios de México, a los toltecas, a los chichimecas... había muchísimos grupos. Cortés, el español, lo que hace es liberar a la mayoría de los indios sometidos por los aztecas y librarlos de este martirio.

—Es un país muy complejo.

México es un país muy difícil, muy complicado. Fui muy amigo de Fernando Benítez, (que fue embajador aquí) un periodista importante enamorado del mundo indígena. Los viernes en la tarde se montaba en una avioneta y durante 3 años recorrió el mundo indígena de México. Hizo un inventario extraordinario, un libro de 3 o 4 tomos. Él fue quien rescató el mundo indígena de México, que lo dio a conocer.

México es el misterioso escenario que Octavio Paz utiliza para definir una de las zonas del infierno. Octavio Paz fue el que lo entendió verdaderamente, El laberinto de la soledad. Ese México que no se comunica entre sí. México son muchísimos estamentos, muchísimos estadios que no tienen relación. México no tiene unidad civil, unidad humana. México es un país fragmentado.

—¿Hay un antiespañolismo en algunos gobiernos de LA?

En América se desató un anti-españolismo en aquel momento y después con Bolívar, que era nieto de español y Francisco de Miranda y José de San Martín, ambos hijos de españoles... El jueguito era pelear con España. Pero los españoles fueron los únicos que se casaron con indias y tuvieron hijos. El hijo de Hernán Cortés y doña Marina, la Malinche, fue amigo de Felipe II siendo adolescentes los dos. Los españoles se mezclaron con las indígenas, hubo mestizaje. Eso no lo hicieron ni los holandeses, ni los ingleses ni los franceses. Yo creo que ha sido tradicionalmente injusto el tratamiento que le han dado a España muchos de nuestros héroes americanos.

"Tenemos un 50, un 60 % de gente a la que el carro del progreso está arrastrando, pero como un peso muerto." “

—Las independencias americanas las hicieron españoles contra España...

Claro, se da el proceso de la independencia ya después de dos o tres siglos del Descubrimiento. A mi me parece que el anti-españolismo fue una salida deshonrosa para el destino americano. Se ha ido disipando y ya España otra vez ha vuelto a ocupar el lugar que se merecía. Aquí nunca hubo esa misma aversión.

—¿Quizás porque era un país pequeño?

Quizás porque la población era pequeña y aquí quedaban españoles, los indios habían desaparecido. Y lo que teníamos era adversarios... Nuestro enemigo no era España, era Haití, obviamente.

—¿Qué opina del partido Reunificacionista (con España) que ha surgido en Puerto Rico?

Es un disparate. Nosotros somos una España trasterrada, esa es la realidad. Yo simpatizo extraordinariamente con el punto de vista español histórico. Pero en España también hay muchísimos zoquetes diciendo disparates. Los vascos están ahí porque no pueden ir a otro sitio. ¡Nadie entiende el vasco! Ellos no quieren ser franceses, no quieren ser españoles.

—Los independentistas vascos y catalanes se van a encontrar pronto con el muro de la demografía.

Sí. Y ahí se les acabó el juego. El independentismo catalán sí que no tiene explicación. Ahora ya no son la región más liberal, ni la más avanzada, ni la más moderna, ni la más rica de España. España ahora mismo es otra cosa respecto a lo que fue a principios del siglo XX. La misma guerra civil fue una complicación. Pero eran otros días, era una nación de un cuarto mundo. ¡Llevaba un siglo de atraso!

"Los partidos políticos dominicanos están hechos a la usanza del siglo XIX. Pero toda América es igual." “

—La Generación del 98 ya se sentía pesimista...

Yo creo que ese es el parteaguas. Es la generación que primero se cuestiona qué es España. Entonces surgen muchísimas ideas y Ortega en un momento dice "Dios mío, ¿qué es España?" Eso indica el nivel de espanto, que no sabían por dónde salir. Entraron a un laberinto y no sabían dónde estaba la puerta de salida. Yo creo que España ya con la proximidad con Europa ha progresado mucho. Es una nación del primer mundo con un desarrollo industrial importante.

—¿Cómo ve hoy a República Dominicana?

Yo creo que va bien. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para educar a la población. Está muy bien hacer escuelas, muy bien hacer campus de adiestramiento para muchísimas cosas. Pero primero que tenemos que hacer es enseñar a leer y escribir a la gente. Ese es el punto de partida de cualquier sistema educativo. Leer y escribir es lo que divide el hombre del género animal.

—Y no lo hemos logrado...

No, no lo hemos logrado. Yo no sé... pero como que no aparece el guardián que nos busque un ministro de Educación que sirva. Aquí hay recursos humanos, pero no quieren trabajar en la política.

—¿Cuál fue su experiencia de su paso por la política?

Bueno, yo no era del partido, nunca fui de ningún partido. Bueno... del Partido Dominicano porque había que inscribirse cuando uno cumplía 16 años ¿no? A mí quien me lleva a eso es Hatuey De Camps. Fui muy amigo de él, era un tipo que tenía talento. Tenía un carácter complicado pero conmigo se llevó muy bien siempre. Él es quien me invita a integrarme al grupo de apoyo a Jorge Blanco, al que no conocía. Después lo traté mucho y me trataron estupendamente bien él y su familia, Doña Asela y Pablo Orlando y Dilia Letizia.

Y yo lo pasé muy bien. No me metí en temas de política, lo mío era la ingeniería e hice muchísimas carreteras, aeropuertos ... Hice mi trabajo. Cuando salí de ahí volví a trabajar a lo de siempre.

—¿Ve en los partidos actuales la capacidad de impulsar el desarrollo que todavía falta?

Pero es que los partidos políticos están hechos a la usanza del siglo XIX. Todavía aquí aquí si montas en un caballo a cualquiera de los líderes políticos y le pones un bicornio puedes decir... "¡Pero ese que va por ahí es Lilís!" La mentalidad es la misma.

—¿Caciques de pueblo?

Sí, sí. No hemos dado el salto, pero toda América es igual. Mira Venezuela, Colombia, En Argentina ha aparecido este loco de Milei que me parece a mí una bocanada de aire fresco.

"El país ha logrado un modelo político y social en el que relativamente la gente se siente conforme." “

—¿Qué falta para que el país avance?

Yo creo que nosotros tenemos un peso muerto; la economía se ha desarrollado pero han intervenidos factores extrínsecos, como el turismo que ha creado mucho empleo, un movimiento económico que arrastra la producción de alimentos, desarrolla las obras de infraestructura ... Ha habido un impulso material, pero el desarrollo humano de la población no ha recibido los beneficios que podrían haberse esperado del turismo.

—¿Eso nos lleva de nuevo al tema de la Educación?

Sí, creo que tenemos que educar a la población. Definitivamente, tenemos un 30-40 % de la población que es la que participa de todo el movimiento y del crecimiento económico. Pero hay un 50-60 % de la gente a la que el carro del progreso está arrastrando, pero como un peso muerto.

— ¿Siempre ha sido así o en algún momento hubo una posibilidad de incluir a todos?

En otro momento el peso muerto era mayor, pero también era una población más reducida. Ahora somos 10 millones, 11 millones. Creo que cuando éramos 4 millones... pero ya tengo 81 años.

—¿Cuál sería su candidato para Cultura ?

Mi candidato, Frank Moya Pons. O Pedro Vergés otra vez. Frank es muy organizado, muy sistemático, con una mente muy bien orientada. Y no iba a tragar cuentos de nadie. Además Frank ha sido profesor, Frank tiene la experiencia docente, tiene el bagaje cultural. Si publicas eso me va a llamar... "¿Te has vuelto loco?"