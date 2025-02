Huchi Lora denuncia campaña en su contra

El periodista Huchi Lora desmintió este lunes que haya cobrado en la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), entidad suprimida temporalmente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la cual se financiaron grandes proyectos en República Dominicana.

Lora expresó que ha sido acusado junto a otros colegas en un “campaña injuriosa” promovida por alguien que, supuestamente, está acusado de corrupción y que podría ser condenado. Dijo que toda la base de la campaña de difamación es un tuit o “X” que mandan a publicar desde el exterior.

"Nunca he cobrado dinero ni en la Usaid ni en fuentes ajenas a los medios en los que he laborado en mis 58 años de ejercicio", subrayó.

Expresó que sectores políticos también están detrás de la campaña, pero que, pese a todas las acusaciones, está tranquilo.

"Mientras ellos invierten en campañas de difamación, yo duermo tranquilo sabiendo que mis hijos y mis nietos no tendrán que visitarme en Najayo" Huchi Lora periodista “

A continuación, el texto íntegro del comunicado de Hichi Lora

He sido acusado junto a varios colegas a quienes estimo y respeto, en una campaña injuriosa, movida por intereses políticos, de recibir dádivas económicas de la agencia estadounidense USAID.

Nunca he cobrado dinero ni en el USAID ni en fuentes ajenas a los medios en los que he laborado en mis 58 años de ejercicio.

Toda la base de la campaña de difamación es un tuit o “X” que mandan a publicar desde el exterior.

Sabemos quiénes están detrás de esta campaña: personas que encabezan expedientes de corrupción y saben que pueden terminar condenados, pero no por lo que yo haya dicho, sino por lo que dicen las evidencias, además de las delaciones de colaboradores cercanos.

La calumnia iniciada con ese tuit ha sido amplificada por medios electrónicos adquiridos por esos políticos que son reos de la justicia.

Mientras ellos invierten en campañas de difamación, yo duermo tranquilo sabiendo que mis hijos y mis nietos no tendrán que visitarme en Najayo.

En uno de los muchos programas dedicados a esas difamaciones, uno de los participantes dijo: “Huchi Lora: a ti no te necesitamos vivo”. Está grabado y no me intimida, pero lo refiero para que conste.

Esta no es la primera vez que lanzan contra nosotros campañas de difamación, con la diferencia de que antes no venían con ese tipo de amenazas.

Cuando gobernaba ese mismo partido, el país pudo ver la difusión por error de un mensaje de una funcionaria de la Presidencia, impartiendo una orden muy clara a su equipo de redes sociales: “Cáiganle arriba a Huchi Lora”.

Es evidente que esa orden NO se detuvo en aquel momento, así que me queda claro que tendré que seguir ejerciendo mi profesión bajo esa premisa y bajo esas amenazas, pero si tiene que ser, que sea.