La extraña desaparición del joven Joel Rabassa Porro

El joven Joel Rabassa Porro, residente del sector Villa Faro en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, se encuentra desaparecido desde el mediodía del pasado sábado 8 de febrero.

De acuerdo con sus familiares, de una manera extraña, Rabassa Porro se comunicó con su familia y se despidió dándoles las gracias por el cariño e indicando que no los volvería a ver. Pasaron las horas y días y se desconoce su paradero.

Mientras emitió sus palabras de despedida, el joven de 32 años no informó a dónde iba ni las razones. Su prima Grismery Almonte Porro asegura que su familiar estaba en buen estado de salud física y mental, incluso, dijo que en caso de estar padeciendo depresión, no era de conocimiento de la familia porque actuaba normal. "Si tiene depresión no tuvo manifestaciones visibles para la familia", manifestó.

En las redes sociales circula un video de Rabassa Porro despidiéndose.

Grismery Almonte Porro dijo que el video fue tomado de su estado de WhatsApp y que, por la forma, en la que su primo se expresaba hay indicios de que no estaba bien porque actuaba extraño.

Cuando salió, vestía una franela blanca, pantalón jeans largos y unas chancletas marca Crocs.

Antes de su desaparición, el joven trabajaba en un centro audiológico de Santo Domingo Este. Su prima lo define como "un joven trabajador, servicial y activo en la comunidad, reconocido por su labor altruista, su participación en círculos sociales y comunitarios, y su compromiso como donante de sangre. Perteneciente a una familia cristiana y de sólidos valores, se distingue por su nobleza y espíritu solidario".

Rabassa Porro reside solo en Villa Faro, aunque rodeado de familiares en el sector. No tiene hijos.

La familia Rabassa Porro está desesperada. Si conoce el paradero de su pariente puede comunicarse a los teléfonos: 829-322-8307, 849-402-7914 y 809-853-9716.