Los riesgos de apuntar un avión con luz láser; piloto cuenta experiencia a bordo de cabina

Aunque los láseres tienen muchos usos legítimos en exteriores, como la investigación astronómica, el uso indebido de los dispositivos láser representa una grave amenaza para la seguridad de la aviación, señala la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Precisamente, este miércoles el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), general de brigada de la Fuerza Aérea Enmanuel Souffront Tamayo, advirtió sobre ataques con luces láser a aviones en aeropuertos dominicanos.

Uno de los pilotos que ha sido víctima de esto es Francisco Díaz, capitán de Aerolíneas de Estados Unidos y actual presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General (ADAG).

Díaz contó que le ocurrió cuando iba volando un avión sobre la ciudad de Santo Domingo, pero no en el aeropuerto. Situación similar le ha pasado en Estados Unidos y en Brasil.

Francisco Díaz, capitán de Aerolíneas de Estados Unidos y actual presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General (ADAG).

"Uno lo que hace es que evita mirar hacia el láser, reporta la situación al control de tránsito aéreo y el control de tránsito aéreo generalmente lo pasa a la policía. Trata de ubicar a la persona, si puede", dijo Díaz sobre la reacción de los pilotos al detectar que son apuntados por luz láser.

Es peligroso e ilegal

El impacto de apuntar a un avión con rayos láser es que la cabina recibe un golpe de luz que reduce o anula la visibilidad del piloto, dificultando el aterrizaje de la aeronave, lo que pone en riesgo a los pasajeros.

"El personal aéreo es particularmente vulnerable a la iluminación con láser cuando realiza operaciones de bajo vuelo en condiciones nocturnas", destaca la FAA.

No solo es el peligro es que es ilegal, pues el artículo 319 de la Ley 491-06 sobre aviación civil, en República Dominicana, castiga esos casos con prisión de 2 a 5 años. La acción es considerada una interferencia al tránsito aéreo.

Han apresado

En el año 2015, la Policía apresó a un hombre identificado como Diego David Marte García al que sorprendió apuntando a la cabina de un avión con un rayo láser mientras la aeronave aterrizaba en el Aeropuerto Internacional del Cibao alrededor de las 7:00 de la noche.

¿Qué ocurre cuando se refleja la luz en cabina?

El piloto Francisco Díaz dijo que los casos de apuntar con luz láser ocurren principalmente cuando los aviones están haciendo maniobra de aterrizaje o despegue, mientras más cerca de tierra están.

"Te diría que de los 5,000 pies hacia abajo de altura es cuando es más un tema, porque ya por encima de 5,000 o 10,000 pies ya no tienen la capacidad de llegar al avión normalmente porque estos son láseres que son pequeños", manifestó.

Agregó que es un tema que ocurre en horas nocturnas ya que de día no se refleja el láser.

"En la cabina el reflejo no es tanto, porque lo que pasa es que el avión se va moviendo. Y el láser, como una luz intensa en una dirección, no es tan ancho, ¿verdad? Es bien fino. Entonces uno lo que ve es el reflejo en la cabina. O sea, no el reflejo, pero uno ve la línea del láser, pero es muy difícil que ellos desde tierra logren como que apuntarte exactamente en la cabina y exactamente a los ojos del piloto, ¿entiendes? Por el movimiento, la chance, etc. Obviamente, si estás más cerca, pues es más peligroso y es más fácil para ellos hacerlo", indicó.

Destacó que es un tema que no solo puede afectar a los aviones comerciales, si no que "te puede pasar en una avioneta que tú andas paseando por la ciudad a baja altura".

¿Qué tan peligroso para el piloto?

La FAA asegura que apuntar con láser un avión es peligroso debido a que la exposición repentina a la luz láser durante alguna fase crítica del vuelo como, por ejemplo, a la aproximación o al despegue, puede distraer o desorientar al piloto, causando un deterioro visual temporal.

"Es un peligro porque si te da en los ojos y te causa ceguera, pues no puedes volar el avión. Entonces es un peligro. Y por eso siempre se ha priorizado como una amenaza contra los aviones", agregó Díaz.

Según la denuncia reciente, el 60 % de los reportes provienen de pilotos que operan en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, mientras que el 40 % restante corresponde a incidentes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.