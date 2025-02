Desaparecido en Santo Domingo Este: Se despidió de sus hijas y dijo que no volverían a verle

Antes de desaparecer, Ángel Aneuris Peña Rodríguez, de 35 años, se despidió de sus hijas y les dijo que no volvía nunca más. Eso fue hace dos días, en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, y aún no se sabe nada de él.

Diario Libre, tras conocer la noticia de su desaparición, se puso en contacto con la hermana del desaparecido, quien explicó todo y pide ayuda para encontrarlo.

La desaparición

Peña Rodríguez era comerciante y estaba pasando por un mal momento antes de desaparecer. Tenía muchas deudas y se había separado de su mujer.

"Últimamente estaba yendo al psicólogo por situaciones emocionales...Tenía deudas, situaciones con la esposa", explica su hermana.

El jueves, a las 11 de la mañana aproximadamente, se despidió de sus hijas.

"Mi mamá habló con él y él le dijo a las niñas unas palabras. Que no volvía más a la casa. Se despidió de ella, le dio un beso en la frente y le dijo que no volvía más, y que no volverían a verle más", confiesa.

El teléfono y los documentos

La familia de Ángel Aneuris Peña Rodríguez teme lo peor. Saben que estaba pasando un mal momento y, además, advirtieron que se fue sin sus pertenencias para seguir con su vida en otro lugar.

"Nos dimos cuenta de que él dejó el teléfono aquí, y sus documentos, nosotros asumimos que tomó la decisión... No sé, porque él salió sin nada", anuncia la hermana.

Si tiene cualquier información sobre su paradero, puede llamar a los teléfonos: 809-463-4932 y 809-917-7274.

