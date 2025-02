El mercado binacional de Elías Piña se resiste a desaparecer

El mercado de Elías Piña es literalmente el corazón de la provincia, ya que está localizado en el centro de Comendador, su municipio cabecera.

Actualmente, el Gobierno ejecuta un proyecto para formalizar el comercio binacional con Haití en una zona del paraje El Carrizal y crear una estructura con condiciones similares a otros mercados bilanacionales.

Aunque la idea suena positiva, los comerciantes del actual mercado se resisten a aceptarla. Aseguran que, lejos de traer soluciones, se trata de una alternativa menos segura y de acceso más tediosa.

Con más de 30 años como buhonero del mercado, Augusto explicó a Diario Libre que no dejaría su lugar. "Esto es nuestro mercado de los dominicanos", remarcó el señor, visiblemente incómodo por la pregunta.

Una mujer camina en el mercado binacional de Elías Piña. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) Un niño en el mercado binacional de Elías Piña cargando un racimo de plátanos. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Para Leonidas Vicioso, una vendedora que igualmente posee alrededor de tres décadas en el mercado, el problema radica en que la nueva construcción todavía no cuenta con las condiciones básicas para un negocio.

Comerciantes se quejan por la distancia

Los comerciantes se quejan por la distancia que tendrían que recorrer para llegar a ese lugar, por el suelo de tierra y por la cercanía con la frontera, entre otros factores.

"Yo no me muevo de aquí, y si ese mercado lo van a hacer por ahí, no vamos a ir", dijo a Diario Libre la pintoresca vendedora de quesos, conocida popularmente en esa zona como "Mami".

El disgusto no se queda solo en los comerciantes; clientes como Raquel Rosado explican que, si trasladan el mercado, preferirían "ir a comprar al supermercado".

Abinader visita la construcción del mercado binacional

El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por la construcción del mercado binacional en el municipio Comendador, en la provincia Elías Piña.

Allí, él se reunió con los encargados de la obra y observó los planos que se están ejecutando.

Acompañaron al mandatario la gobernadora provincial, Migdalia De Los Santos; el senador por la provincia Elías Piña, Johnson Encarnación Díaz; los diputados Luis Castillo y Milis Martínez, además del contratista de la obra, Rafael Guzmán.

Diario Libre trató de hacer una inspección de los avances físicos de este proyecto, pero se le limitó la entrada por tratarse de una "zona restringida".

Según las informaciones que se tienen hasta el momento, el mercado de Comendador se mantendría como uno municipal y el otro pasaría a la categoría de binacional.