Abinader felicita a Zoé Saldaña por ganar el Óscar por su papel en Emilia Pérez

El presidente Luis Abinader felicitó este domingo a Zoé Saldaña por convertirte en la primera actriz de origen dominicano en ganar un premio Óscar.

Saldaña obtuvo el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la abogada Rita Castro en la cinta Emilia Pérez.

"Te felicito Zoé Saldaña por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación, gracias por llevar nuestra bandera en alto. ¡Eres un #OrgulloDominicano !", escribió el mandatario en sus redes sociales.

En esta entrega de los Óscar, Saldaña compitió en la categoría Mejor Actriz de Reparto, enfrentándose a estrellas como Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Mónica Barbaro (A Complete Unknown) e Isabella Rossellini (Cónclave).

A pesar de su impresionante trayectoria, con películas que han recaudado miles de millones de dólares, fue la primera vez que Zoe Saldaña recibía una nominación al Oscar, lo que ha despertado el orgullo de toda la comunidad latina y especialmente de los dominicanos. Es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2,000 millones de dólares: ´Avatar´ (2009), ´Avatar: The Way of Water´ (2022), ´Avengers: Endgame´ (2019) y ´Avengers: Infinity War´ (2018).

Saldaña ya había sido premiada en los Globos de Oro el pasado enero y se alzó con un BAFTA a mejor actriz de reparto. Además logró el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice), sobreviviendo así a la vorágine de ´Emilia Pérez´.

