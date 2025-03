La historia de la propietaria de una academia de modelaje que fue despojada de una suma millonaria por al menos tres personas pertenecientes a una banda dedicada al robo de cuantiosas sumas de dinero, parece sacada de una película. A un año de que le arrebataran sus ahorros de más de 20 años de trabajo, Gladys Rodríguez, como es conocida, narra todas las peripecias que ha tenido que sortear para exigir justicia.

Durante una conversación con Diario Libre, María Magdalena Casilla (nombre real de la mujer), explica que aquel día del atraco había ido a un supermercado, de la provincia Santiago, lugar donde reside, a comprar algunos artículos para una clase en su escuela de modelaje. Una vez salió del establecimiento comercial se le acercó un señor, de unos 50 años pero que, por su actitud parecía que tenía más edad, y procedió a preguntarle por una dirección y a pasarle un pequeño papel.

Desde ese preciso instante, Gladys relata que comenzó a sentir una sensación extraña que aún no sabe cómo describir. Afirma que la sustancia que le hizo tener esa reacción es burundanga. Dijo que posteriormente la montaron en su vehículo frente al volante y procedió a conducir. "Yo iba manejando pero como yo no iba bien, ellos se pararon y ahí me quitaron el celular y las llaves del vehículo", expresa.

Te puede interesar Mujer denuncia fue despojada de suma millonaria al ser "hipnotizada con burundanga"

Casilla cuenta que en ese momento, una tercera persona abordó el vehículo y, como ya estaban cerca de una institución bancaria, la llevaron a retirar la suma 18 mil dólares y 200 mil pesos. Cuando salieron de la sucursal bancaria se dirigieron hacia otra a retirar nuevamente dinero en efectivo.

"Hubo un momento en que yo dije, ¿qué es lo que me está pasando? Y ahí yo acudí a rezar el Salmo 23", resalta.

Casilla narra que poco después uno de los perpetradores del robo le pasó un pequeño trozo de hierro envuelto en una servilleta, diciéndole que le estaban regalando oro. Conforme cuenta, ahí sintió nuevamente la extraña sensación que percibió cuando el hombre le pasó un papel al principio del robo.

Luego la llevaron a otro banco, pero Gladys indica que, para ese punto no recordaba su clave, por lo que los atracadores comenzaron a manipular su cuenta y retiraron la suma de 500 mil pesos.

Casilla explica que la siguiente parada fue su casa a buscar unas joyas propiedad de su hija, que los delincuentes requerían. Dice que cuando llegaron a su casa, se desmontó del vehículo y se le acercó al seguridad de su residencia. Según señala , se encontraba en el igual estado de aturdimiento y refiere que luego de que los asaltantes vieron que se encontraba hablando con el seguridad huyeron, no sin antes decirle: "Venimos ahora, no te muevas de ahí".

Para ese entonces, ella siguió el pedido de los atracadores y esperó 20 minutos. Aún en el estado de aturdimiento permaneció esperando, y justo, durante una llamada de su hija, según dijo, fue cuando ella le comunicó que posiblemente lo que le había sucedido era un atraco con burundanga.

Justicia

Ante esto, Casilla hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia. Hasta el momento solo uno de los tres implicados en el atraco se encuentra detenido. El caso fue definido por las autoridades como un robo simple. El cual se define como el que se comete sin la presencia de circunstancias agravantes específicas.

Ante esa situación, la señora solicita la modificación del Código Penal para que hechos como estos sean penalizados severamente.

"Yeni Berenice vamos a tratar de hacer un precedente con este caso, con el famoso "Pitufo" y sus secuaces. No puede ser que atracar vale más que trabajar", deploró Casilla quien dijo haber perdido los ahorros de más 20 años de trabajo.

Señaló que el individuo que le sustrajo sus ahorros tiene varias querellas en su contra en Moca, Mao y Santiago, y que su reincidencia obedece a que obtiene el pago de fianza como medida cautelar, por ser este hurto un "delito simple".